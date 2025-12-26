Was ist der United Cup, das gemischte ATP- und WTA-Turnier und die Spieler im Jahr 2026: Zverev, Swiatek, Draper, Gauff...

HQ

Die Tennissaison 2026 beginnt offiziell am 2. Januar sowohl für die ATP- als auch für die WTA-Runden, mit der vierten Ausgabe des United Cup in Australien, einem Wettbewerb, der in den Männer- und Frauenklassen aus mehreren Gründen sehr ungewöhnlich ist: Die Spieler vertreten ihre Länder (wie beim Davis Cup), verdienen aber auch individuelle ATP- und WTA-Punkte. bis zu 500 Punkte für den Gewinner.

Der Hauptunterschied ist jedoch, dass es der einzige gemischte Wettbewerb von ATP und WTA ist, mit gemischten Doppelmatches sowie jeweils einem Herren- und einem Dameneinzel.

Der United Cup 2026 besteht aus 18 Teams, die in sechs Gruppen aufgeteilt sind, gefolgt von direkten Ausscheidungsspielen ab dem Viertelfinale.

Beste Tennisspieler, die am United Cup 2026 teilnehmen

Jedes der Länder bringt ein Team von etwa sechs Spielern mit, drei Männer und drei Frauen. Dies sind die beiden besten Kategorien jedes Landes und deren ATP- oder WTA-Ranking:

USA



Taylor Fritz (6)



Coco Gauff (3)



Kanada



Felix Auger-Aliassime (8)



Victoria Mboko (18)



Italien



Flavio Cobolli (22)



Jasmine Paolini (8)



Australien



Alex de Minaur (7)



Maya Joint (32)



Großbritannien



Jack Draper (10)



Emma Raducanu (29)



Deutschland



Alexander Zverev (3)



Eva Lys (40)



Belgien



Zizou Bergs (43)



Elise Mertens (20)



Frankreich



Arthur Rinderknech (29)



Lois Boisson (36)



Polen



Hubert Hurkacz (47, geschützt)



Iga Swiatek (2)



Spanien



Jaume Munar (36)



Jessica Bouzas Maneiro (42)



Tschechien



Jakub Mensik (19)



Barbora Krejcikova (10, geschützt)



Griechenland



Stefanos Tsitsipas (34)



Maria Sakkari (52)



Japan



Shintaro Mochizuki (92)



Naomi Osaka (16)



Argentinien



Sebastian Baez (45)



Solana Sierra (66)



Niederlande



Tallon Griekspoor (25)



Suzan Lamens (87)



Schweiz



Stan Wawrinka (157)



Belinda Bencic (11)



Norwegen



Casper Ruud (12)



Malene Helgo (478)



China



Zhizhen Zhang (60, geschützt)



Zhu Lin (50, geschützt)



Der United Cup wird vom 2. bis 11. Januar in Perth und Sydney eine Reihe von Turnieren in Australien einleiten, darunter das Brisbane International (WTA 500, ATP 250), das Adelaide International (WTA 500, ATP 250) und schließlich die Australian Open vom 18. Januar bis 1. Februar, der erste von vier Grand Slams.