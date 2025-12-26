Was ist der United Cup, das gemischte ATP- und WTA-Turnier und die Spieler im Jahr 2026: Zverev, Swiatek, Draper, Gauff...
Alle männlichen und weiblichen Spieler nehmen am ersten ATP- und WTA-Turnier des Jahres teil, und am einzigen gemischten Turnier.
Die Tennissaison 2026 beginnt offiziell am 2. Januar sowohl für die ATP- als auch für die WTA-Runden, mit der vierten Ausgabe des United Cup in Australien, einem Wettbewerb, der in den Männer- und Frauenklassen aus mehreren Gründen sehr ungewöhnlich ist: Die Spieler vertreten ihre Länder (wie beim Davis Cup), verdienen aber auch individuelle ATP- und WTA-Punkte. bis zu 500 Punkte für den Gewinner.
Der Hauptunterschied ist jedoch, dass es der einzige gemischte Wettbewerb von ATP und WTA ist, mit gemischten Doppelmatches sowie jeweils einem Herren- und einem Dameneinzel.
Der United Cup 2026 besteht aus 18 Teams, die in sechs Gruppen aufgeteilt sind, gefolgt von direkten Ausscheidungsspielen ab dem Viertelfinale.
Beste Tennisspieler, die am United Cup 2026 teilnehmen
Jedes der Länder bringt ein Team von etwa sechs Spielern mit, drei Männer und drei Frauen. Dies sind die beiden besten Kategorien jedes Landes und deren ATP- oder WTA-Ranking:
USA
- Taylor Fritz (6)
- Coco Gauff (3)
Kanada
- Felix Auger-Aliassime (8)
- Victoria Mboko (18)
Italien
- Flavio Cobolli (22)
- Jasmine Paolini (8)
Australien
- Alex de Minaur (7)
- Maya Joint (32)
Großbritannien
- Jack Draper (10)
- Emma Raducanu (29)
Deutschland
- Alexander Zverev (3)
- Eva Lys (40)
Belgien
- Zizou Bergs (43)
- Elise Mertens (20)
Frankreich
- Arthur Rinderknech (29)
- Lois Boisson (36)
Polen
- Hubert Hurkacz (47, geschützt)
- Iga Swiatek (2)
Spanien
- Jaume Munar (36)
- Jessica Bouzas Maneiro (42)
Tschechien
- Jakub Mensik (19)
- Barbora Krejcikova (10, geschützt)
Griechenland
- Stefanos Tsitsipas (34)
- Maria Sakkari (52)
Japan
- Shintaro Mochizuki (92)
- Naomi Osaka (16)
Argentinien
- Sebastian Baez (45)
- Solana Sierra (66)
Niederlande
- Tallon Griekspoor (25)
- Suzan Lamens (87)
Schweiz
- Stan Wawrinka (157)
- Belinda Bencic (11)
Norwegen
- Casper Ruud (12)
- Malene Helgo (478)
China
- Zhizhen Zhang (60, geschützt)
- Zhu Lin (50, geschützt)
Der United Cup wird vom 2. bis 11. Januar in Perth und Sydney eine Reihe von Turnieren in Australien einleiten, darunter das Brisbane International (WTA 500, ATP 250), das Adelaide International (WTA 500, ATP 250) und schließlich die Australian Open vom 18. Januar bis 1. Februar, der erste von vier Grand Slams.