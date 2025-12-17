Jack Draper tritt von einem weiteren Ausstellungsturnier zurück, und es wird befürchtet, dass er die Australian Open verpassen wird

HQ

Jack Draper spielte im August zum letzten Mal bei den US Open, als er in seinem zweiten Rundenmatch wegen Schmerzen im Arm, verursacht durch ein Knochenödem im linken Arm, zurückzog und sich entschied, den Rest der Saison zu verpassen, um sich zu erholen. Er sollte am 27. und 28. Dezember bei einer Ausstellungsveranstaltung bei den Macau Tennis Masters zurückkehren.

Die Organisation bestätigte jedoch, dass Draper zusammen mit Jakub Mensik vom Turnier zurückgezogen wurde und ihre Plätze von Ugo Humbert und Yibing Wu besetzt werden. Zuvor hatte er sich von einem weiteren Freundschaftsspiel, dem Ultimate Tennis Showdown in London, das vom 5. bis 7. Dezember stattfand, zurückgezogen.

Nun gibt es Zweifel, ob Draper rechtzeitig zu den Australian Open, dem ersten Grand Slam des Jahres, eintreffen kann, einem Turnier, bei dem er 2025 die vierte Runde erreichte, aber ebenfalls zurückging. In seiner Saison 2025 stieg Draper nach seinem ersten Masters-1000-Sieg in Indian Wells und dem Erreichen des Madrid-Open-Finales auf seine beste Weltrangliste auf, fiel jedoch nach seiner weiteren Ausfallzeit auf Platz zehn der Welt zurück.