Der technische Direktor von La Vuelta hofft, dass Israel-Premier Tech das Rennen freiwillig abbricht, um die Sicherheit zu gewährleisten

Proteste gegen Israel stören die Vuelta a España in einem Ausmaß, wie es bei keinem Sportwettkampf auf der Welt zu sehen ist. Die Etappe am Mittwoch endete früher als erwartet, so dass die Fahrer angesichts der großen Anzahl von Demonstranten auf der Ziellinie sicher zu ihren Bussen zurückkehren konnten. Sie protestieren gegen die Teilnahme eines der Teams, Israel Premier-Tech, das von Sylvain Adams finanziert wird, einem sionistischen Milliardär, der sich selbst als "Botschafter Israels" bezeichnet.

Da noch zehn Etappen vor der Schlussetappe am 14. September zu absolvieren sind, gibt es Zweifel, ob das Rennen sicher fortgesetzt werden kann, da die Proteste wahrscheinlich weiter stärker und lauter werden werden. Was ist also die Lösung? Für Kiko García, Technischer Direktor der Großen Rundfahrt Spaniens, besteht die einzige Lösung darin, dass Israel Premier-Tech das Rennen freiwillig abbricht.

"Wir alle müssen eine Lösung finden, und für mich... Im Moment gibt es nur eines: dass die israelische Mannschaft selbst erkennt, dass es für alle anderen nicht sicherer ist, hier zu sein. Aber wir können diese Entscheidung nicht treffen; sie müssen es schaffen", erklärte García im Radiosender Cadena Ser.

Der Technische Direktor erklärt, dass sie ein Team rechtlich nicht aus dem Wettbewerb drängen können, da sie Gefahr laufen, dass die UCI (International Cycling Union) das Rennen aus dem Kalender nimmt. Er sagte, er habe Israel Premier-Tech seine Gefühle erklärt, aber wie erwartet lautet die Antwort nein: Dies würde einen gefährlichen Präzedenzfall in diesem Sport schaffen, behauptet das Team.

"Israel-Premier Tech hat wiederholt seinen Respekt für das Recht aller auf Protest zum Ausdruck gebracht, solange diese Proteste friedlich bleiben und die Sicherheit des Pelotons nicht gefährden. Die Rennorganisation und die Polizei der Vuelta a España tun alles in ihrer Macht Stehende, um eine sichere Umgebung zu schaffen, und dafür ist das Team besonders dankbar", kritisierte aber die Proteste am Mittwoch in Bilbao als "gefährlich und kontraproduktiv für ihre Sache".

Óscar Guerrero, Direktor von Israel-Premier Tech, sagte ebenfalls im Gespräch mit Cadena Ser, dass sie das Rennen nicht aufgeben werden, weil es das Ende bedeuten würde. "Es gibt 180 Familien, die wegen dieses Teams essen" und dass das Team keine politische Meinung hat und Fahrer aus der ganzen Welt hat (nur einer der acht Fahrer aus dem Team bei La Vuelta ist Israeli).