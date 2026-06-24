Infantino droht: Flüssigkeitspausen könnten nach der Weltmeisterschaft 2026 bleiben bleiben

HQ

Trinkpausen gehören zu den unbeliebtesten Dingen dieser eher unbeliebten Weltmeisterschaft (mit exorbitanten Ticketpreisen, Spielern und Mitarbeitern mehrerer Länder, die schlecht behandelt oder sogar der Zutritt verweigert werden), weil für alle offensichtlich ist, dass FIFA eine Notwendigkeit (indem sie den Spielern erlaubt, sich auszuruhen und Wasser trinken zu lassen, bei extremer Hitze) zu einem kommerziellen Trick gemacht hat, um aus Werbung noch mehr Aufwand zu machen, indem sie einen dreiminütigen Werbespot einführt Pausen etwa alle 23 Minuten.

In den Stadien buhen die Fans die Flüssigkeitspausen aus, und zu Hause kommentieren alle die Pausen mit unterschiedlichem Humor, je nachdem, wie emotional sie in das Spiel investiert sind.

Spieler und Trainer kritisieren diese verpflichtenden Pausen meist offen, die nur bei Spielen mit extrem hohen Temperaturen wirklich Sinn machen: Die meisten werden zum Glück bei normalen Temperaturen gespielt. "Ich denke, es unterbricht und verändert die Identität eines Fußballspiels viel mehr, als ich dachte", sagte Englands Trainer Thomas Tuchel. "Ich hatte früher Feuchtigkeitspausen, wenn es wirklich, wirklich heiß war und nötig war, aber die waren kürzer. Das entscheidet das Spiel fast in vier Vierteln."

Infantino hält eine Pause bei der Flüssigkeitszufuhr: "Vielleicht ist es gut"

FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt diese Pausen und sagte in einem Interview mit SNTV am Dienstag, dass sie bei zukünftigen Weltmeisterschaften eingesetzt werden könnten, und erklärte, dass sie nur aus sportlichen Gründen hier seien und keine zusätzlichen Einnahmen für diese Werbung erzielen, da Verträge bereits vor der Entscheidung zur Einführung von Trinkpausen unterzeichnet worden seien.

"Vielleicht kann der Trainer bestimmte Situationen neu bewerten, Fehler korrigieren. Die Spieler ruhen sich ein wenig aus und kommen mit voller Geschwindigkeit zurück. Ist das wirklich schlecht? Vielleicht ist es gut", sagte Infantino und meinte ebenfalls, dass sie die Qualifikation des Spiels verbessert hätten, indem sie den Spielern diese Pausen gegeben haben.

"Wir haben noch nie 90 Minuten in einem Turnier wie diesem so intensiv gesehen", entgegnete Infantino. "Bis zur letzten Sekunde des Spiels greifen die Spieler an und so weiter. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht ist es auch ein bisschen dank dieser kleinen Pause, die die Spieler haben, und danach können sie wieder aufs Feld gehen und zeigen, was sie können."

Schließlich bestätigte Infantino, dass sie sie für zukünftige Turniere behalten könnten, und verteidigte, dass sie verpflichtend seien. "Wenn wir Trinkpausen nur in den Spielen einsetzen würden, in denen es zu heiß war, und nicht in den anderen Spielen, würden wir einigen Trainern oder Teams einen Vorteil oder Nachteil verschaffen", fügte er hinzu.