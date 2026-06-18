Die Fans fangen an, die umstrittenen Trinkpausen bei der Weltmeisterschaft auszubuhen

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Die verpflichtenden Trinkpausen sind zu einem der meistdiskutierten Aspekte der Weltmeisterschaft 2026 geworden. Wenn man im Sommer in Nordamerika spielt, manchmal am frühen Nachmittag, sind die Temperaturen sehr hoch, manchmal extrem, weshalb die FIFA die Regel eingeführt hat, jede Spielhälfte zu unterbrechen, damit die Spieler Wasser trinken und sich ausruhen können. Diese dreiminütigen Pausen werden dann von TV-Sendern genutzt, um Werbespots zu zeigen.

Auch wenn niemand an der Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr bei heißen und feuchten Bedingungen zweifelt, sind diese Abkühlpausen bei allen Spielen Pflicht, auch bei einigen, die bei niedrigeren Temperaturen stattfinden (einige Spiele fanden sogar drinnen in gekühlten Stadien statt). Das bedeutet faktisch, dass die Spiele nun vier Viertel mit jeweils 22/25 Minuten dauern, was das Tempo des Spiels tötet. Und die Fans mögen das nicht.

Laut Reuters wurden die Spiele am Mittwoch (Donnerstag in europäischer Zeit) während dieser Trinkpausen von Zuschauern ausgebuht. Es geschah während des Spiels England gegen Kroatien sowie im Spiel Panama gegen Ghana. Es gab auch Buhrufe im Spiel am Dienstag zwischen Norwegen und Irak, das in Boston bei 23 °C stattfand.