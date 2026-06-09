Iran wurde die Zuteilung von Fantickets für die Weltmeisterschaft 2026 entzogen

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Der iranische Fußballverband hat angekündigt, dass ihnen die Zuteilung der Fantickets entzogen wurde und sie den Fans nicht mehr zur Verfügung stellen kann, obwohl einige bereits Reisevorbereitungen für den Wettbewerb getroffen hatten: "Viele iranische Fußballfans, die sich auf das offiziell angekündigte Verfahren stützten, hatten bereits die notwendigen Pläne getroffen, um die Spiele zu besuchen." verurteilte die FFIRI.

Die FIFA zahlt jedem Fußballverband 8 % der Tickets für jedes seiner Spiele, die sie nach ihren eigenen Kriterien unter den Fans verteilen können. Die iranische Föderation erwartete, dass diese 8 % unter ihren Fans verteilt werden, wurde aber widerrufen. Sie sagten nicht, von wem (ob es von der FIFA oder den Vereinigten Staaten war).

Der Fußballverband im Iran erklärte, dass "der Verweigerung iranischer Fans des Zugangs zu ihrer rechtmäßigen und offiziellen Zuteilung von Tickets eine Handlung ist, die dem Geist der internationalen Wettbewerbe und dem Prinzip der Gleichheit zwischen den teilnehmenden Ländern widerspricht", und fügte hinzu, dass dies "ernsthafte Fragen zur Einmischung nicht-sportlicher und politischer Erwägungen in die Organisation des größten Fußballereignisses der Welt" aufwerfe.

Am vergangenen Wochenende informierte der Iran außerdem, dass einigen Mitgliedern der Föderation ein Visum für die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert wurde, wo sie ihre drei Gruppenspiele bestreiten werden. Die Genehmigungen zwingen Spieler und Mitarbeiter außerdem, am selben Spieltag in die Vereinigten Staaten einzu- und auszutreten, sodass das Team seinen Operationsstützpunkt in Mexiko hat.