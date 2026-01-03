HQ

Die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina werden eines der ersten großen Sportereignisse des Jahres 2026 sein, vom 6. bis 22. Februar. Kirsty Coventry, IOC-Präsidentin, gab ein Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera und enthüllte, dass das Verbot für russische und belarussische Sportler nicht aufgehoben wird, selbst wenn ein Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine unterzeichnet wird, nachdem Trump und Selenskyj in Florida getroffen wurden, bei dem der US-Präsident sagte, der Frieden sei "näher denn je".

Coventry bestätigte, dass sich in dieser Phase nichts an der Entscheidung des Ausschusses ändern werde (über Reuters).

Seit 2022 dürfen russische und belarussische Athleten an den Olympischen Spielen nur noch als Einzelpersonen teilnehmen, ohne Nationalflagge oder Nationalhymne.

Russische und belarussische Athleten sind erlaubt, aber nur in Einzelsportarten

In Paris 2024 nahmen 15 russische und 17 belarussische Athleten unter dem Status neutraler Einzelathleten an den Olympischen Sommerspielen teil. Diese Regel bedeutet jedoch faktisch, dass nur Athleten aus einzelnen Sportarten an den Spielen teilnehmen dürfen, was eine Nebenwirkung und eine unfaire Nebenwirkung der Regel ist, die offenbar niemand lösen wollte.

Vor Monaten berichteten wir, dass russische Offizielle versucht haben, den Internationalen Eishockeyverband (IIHF) davon zu überzeugen, ihr russisches Team teilnehmen zu lassen, aber das wurde ihnen nicht erlaubt.