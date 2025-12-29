Trump sagt, Russland und die Ukraine seien nach Gesprächen mit Selenskyj in Florida "näher denn je" an einem Friedensabkommen

HQ

US-Präsident Donald Trump sagte, er und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seien kurz davor, ein Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu beenden, aber große Streitigkeiten bestehen, insbesondere über Gebiete in der Donbas-Region.

Nach Gesprächen im Trump-Resort Mar-a-Lago sagten beide Staatschefs, dass Fortschritte bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine erzielt worden seien. Selenskyj sagte, eine Einigung sei erzielt worden, während Trump sagte, die Verhandlungen seien zu etwa 95 % abgeschlossen und europäische Länder würden mit Unterstützung der Vereinigten Staaten eine führende Rolle übernehmen.

Wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber es ist sehr schwierig

Die Zukunft des Donbas bleibt ungewiss. Russland will die volle Kontrolle über die Region, während die Ukraine die Frontlinien an den aktuellen Positionen einfrieren will. Trump sagte, die Gespräche würden "in die richtige Richtung gehen", nannte das Thema aber "sehr schwierig".

Die Vereinigten Staaten haben Kompromisse vorgeschlagen, darunter eine mögliche freie Wirtschaftszone im Donbas, wobei die Details jedoch unklar bleiben. Selenskyj sagte, jeder Deal müsste entweder vom ukrainischen Parlament genehmigt werden oder ein Referendum durchgeführt werden.

Trump sprach wenige Stunden vor dem Treffen mit Selenskyj mit Putin

Trump sagte, er habe mehr als zwei Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen, bevor er Selenskyj traf. Er bezeichnete den Aufruf als produktiv, während der Kreml sagte, Putin lehne einen vorgeschlagenen 60-tägigen Waffenstillstand ab und forderte die Ukraine auf, sich schnell für den Donbas zu entscheiden.

Die Verhandlungsführer haben auch über die gemeinsame Kontrolle des Kernkraftwerks Saporischschja gesprochen, wo nach einem lokalen Waffenstillstand mit Reparaturen begonnen wurde. Trotz verstärkter russischer Raketen- und Drohnenangriffe am Wochenende sagte Trump, er glaube, sowohl Putin als auch Selenskyj meinen es mit dem Frieden ernst.