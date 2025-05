Das IOC erlaubt einigen russischen Athleten die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026, aber nicht "per Definition"

HQ

Russland bleibt von den Olympischen Winterspielen, die im kommenden Jahr in Mailand-Cortina in Italien stattfinden, ausgeschlossen. Das IOC teilte mit, dass "die Empfehlung vom März 2023 in Bezug auf Athletenteams mit russischem Pass in Kraft bleibt", die es russischen und belarussischen Athleten verbietet, unter der russischen oder belarussischen Flagge und Hymne anzutreten.

Dies folgt dem gleichen Muster wie bei den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024, bei denen einige russische und belarussische Athleten als neutrale Athleten teilnehmen konnten. Dies wird wahrscheinlich bei den Olympischen Winterspielen im nächsten Jahr wieder der Fall sein, da mindestens vier russische Eiskunstläufer im Einzel der Männer und Frauen kürzlich von der Internationalen Eislaufunion zugelassen wurden, um sich als neutrale Athleten für die Olympischen Winterspiele 2026 zu qualifizieren, wie Reuters berichtete.

Mannschaftssportarten wie Eishockey, das bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Gold gewann, werden jedoch nicht berücksichtigt, da "per Definition eine Gruppe von neutralen Einzelsportlern nicht als Team betrachtet werden kann". Es wurde berichtet, dass russische Offizielle versuchten, den Eishockeyverband (IHF) von einer Teilnahme zu überzeugen, aber sie durften nicht, im Gegensatz zu einzelnen Sportarten.