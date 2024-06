Ich habe eine Stunde Star Wars Outlaws gespielt und habe bei fast allem ein gutes Gefühl

HQ

Ja, Star Wars Outlaws war wahrscheinlich das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr beim Summer Game Fest und Ubisoft Forward Showcase am meisten gefreut habe, nachdem ich letztes Jahr einen sehr vielversprechenden ersten Blick darauf geworfen hatte. Und ja, es ist wahrscheinlich eines meiner 2-3 Spiele der Show, jetzt ist alles gesagt und getan in L.A. Ich möchte jedoch noch viel mehr aus meiner Erfahrung teilen, einschließlich feinerer Details und einiger Bedenken, damit Sie eine bessere Vorstellung davon bekommen, was am 30. August kommt.

Bevor ich über die Missionen selbst spreche, muss ich darauf hinweisen, dass es in diesem letzten Abschnitt auf technischer Ebene noch etwas Feinschliff braucht. Das Spiel läuft in Ordnung, fast ohne Störungen und eine beträchtlich flüssige Framerate, aber der Tribut, den die Demo, die ich gespielt habe, gefordert hat, um diese Geschmeidigkeit aufrechtzuerhalten, kam in Form einer sehr verschwommenen Landschaft. Es sieht so aus, als ob dieses Spiel stark auf die dynamische Auflösung angewiesen ist, also hoffe ich wirklich, dass sie es schaffen, die Leistung im Sommer sowohl auf Computern als auch auf Konsolen zu optimieren, da es nicht so gestochen scharf aussah wie während des Live-Showcase (der übrigens auch einen guten Anteil an Screen Tearing hatte).

Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, kann ich Ihnen auch sagen, dass ich meine Zeit mit den drei 20-minütigen vertikalen Slices, aus denen die Demo bestand, genossen habe. Das Spiel ist so abwechslungsreich, dass diese Mehrzweckabschnitte Dinge wie Plattforming, Stealth, Kampf oder Luftkämpfe zeigen sollten, und das hat es gut gemacht. Und mit der Vielfalt des Gameplays kommt auch die Vielfalt der Erzählung und der Umgebung, und das fühlt sich in einem Star Wars-Spiel großartig an.

Werbung:

Ich kontrollierte sowohl Kay Vess als auch den haarigen kleinen entzückenden Teufel, der Nix ist (weil man ihn immer als aktive Ressource betrachten muss), und schlich mich in Das Wrack in einen gefallenen Kreuzer der Hohen Republik, imperiale Tie-Fighter in False Flag abgeschossen und eine Crimson Dawn-Einrichtung infiltriert, um die sogenannte Bann'pu dira in The Relic zu stehlen.

Die Fortbewegung ist so, wie man es von dem Genre erwarten würde, aber im Moment kann ich euch nur von den geschlosseneren Levels erzählen, denn abgesehen von ein paar weitläufigen Städten, die nur für mich da waren, um herumzulaufen, die Minispiele auszuprobieren und mit Leuten zu sprechen, spielte sich die eigentliche Action während meiner Zeit mit dem Spiel in sehr linearen, levelähnlichen Abschnitten ab.

Das bedeutet keine Erkundung der offeneren Welten, keine Verwendung für Kays S57 Cardinal Speeder-Bike. Ich muss jedoch zugeben, dass ich ihre Bewegungen zu Fuß mochte. Das Jump'n'Run ist flüssig, man könnte sagen, verzeihend, mit langen, fast schwebenden Sprüngen, die dir das Leben erleichtern. Natürlich gibt es hier und da etwas gelbe Farbe, zusammen mit einigen sehr traditionellen Kletterpassagen, aber keiner von ihnen wirkte gezwungen oder überflüssig, und im Moment haben sie mich nicht ein einziges Mal genervt, während Cal Kestis' Starrheit und Schwerfälligkeit mir leicht auf die Nerven gingen.

Werbung:

Auf die gleiche Weise war es ziemlich einfach, den Enterhaken mit R3 zu verwenden, um entweder über eine Klippe zu schwingen oder langsam von einem Vorsprung herunterzuklettern, und der schnelle Übergang von der Third- in die First-Person-Ansicht, wenn man einen Lüftungskanal betritt, ist einfach so bequem und butterweich.

Sehr bald lernte ich, wie man die Sekundärmodule von Kays Blaster benutzt, um Feinde entweder mit Ionen zu betäuben, Droiden zu überladen oder Steckdosen mit Strom zu versorgen, abgesehen davon, dass ich mich natürlich auf seine Hauptfunktion des Plasmablasters verlasse, um Rivalen abzuschießen, wenn die Tarnung vorbei ist. Ich fühle mich immer noch nicht ganz wohl damit, wie Deckung und Zielen funktionieren, aber in diesem Fall denke ich, dass es mehr mit dem Stil des Spiels und seiner Steuerung zu tun hat. Außerdem habe ich aus erster Hand erfahren, wie man sich Waffen von niedergeschlagenen Gegnern schnappen kann, um sie vorübergehend in der Umgebung einzusetzen (z. B. die JND-41 Perkussionskanone ), und wie man den Blaster und seine verschiedenen Modi an bestimmten Stationen weiter verbessern kann, indem man gesammelte Ressourcen investiert.

Denn Junge, man sammelt einige Ressourcen. Manchmal fühlte es sich an wie The Last of Us mit all dem R3-Klicken in der Umgebung, und später wurde mir klar, dass alles, was man sammelt, auch zum Handeln verwendet werden kann, was sehr gut zum Job des Charakters passt.

Ich liebte die Möglichkeiten, die Nix einem beim Erkunden, aber vor allem vor und während des Kampfes bietet, neben der Möglichkeit, das Gebiet zu scannen und Ziele zu markieren. Mein Favorit ist, wenn man die kleine Kreatur schickt, um eine Granate zu zünden, die ein Feind naiv trägt, aber andere Anwendungen wie das Öffnen von Toren in der Ferne, das Holen von Gegenständen für einen (dies war sehr nützlich, um eine Schlüsselkarte zu holen, ohne entdeckt zu werden), das Vorbereiten von Fallen oder das Vortäuschen von Toten, um Feinde abzulenken, sind erfinderisch. Und wenn du umzingelt bist, kannst du es auch schicken, um das Gesicht des Feindes zu kratzen, um dir etwas Zeit und Raum zu verschaffen.

Ein Aspekt, der mich jedoch nicht überzeugt hat, ist der Nahkampf. Vielleicht habe ich nicht genug 1:1-Begegnungen ausgelöst, um es richtig auszuprobieren, aber auf den ersten Blick fühlte es sich zu begrenzt und zu geskriptet an, und für einen Han Solo-ähnlichen Schurken und angesichts der Art und Weise, wie sie die Figur so animiert haben, dass sie den Faustkämpfen westlicher Filme ähnelt, hatte ich erwartet, dass dies ein bisschen ausgefeilter und befriedigender sein würde. Und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, behelmten Sturmtrupplern ins Gesicht zu schlagen, schon gar nicht nach der Obi-Wan-Show... Aber ich kann den Humor dahinter sehen.

Bei so vielen Möglichkeiten, jede Mission und jeden Abschnitt davon anzugehen, fand ich es interessant zu sehen, wie das Spiel mich mit einigen spezifischen Errungenschaften herausforderte, wie z. B. "X Gegenstände mit Nix holen" oder "X Feinde lautlos ausschalten". Game Director Mathias Karlson sagte mir später, dass diese für den sogenannten Expertenmodus gedacht sind, aber ich begrüßte die Aufforderungen als eine Möglichkeit, die Spieler einzuladen, verschiedene Dinge auszuprobieren, die sie ignorieren würden, wenn sie sich zu sehr auf einen einzigen Spielstil oder eine Reihe von Mechaniken konzentrieren.

Auch Dogfights hinterließen bei mir einen schönen ersten Eindruck. Massive hat sich für einen sehr zugänglichen, halbwegs lässigen Ansatz entschieden, wenn es darum geht, den Trailblazer zu manövrieren, irgendwo näher an Lego Star Wars als an Squadrons, wenn Sie wissen, was ich meine, oder vielleicht dem unterschätzten Starlink ähneln. Die Haupthilfe hier, abgesehen von einem zusätzlichen Korsaren, der dir sagt, wohin du zielen sollst, ist der sogenannte Verfolgungsmodus, der mit LT auf Feinde zoomt und versucht, sie für eine einfachere Verfolgung im Fokus zu halten. Der Raumschiff-Abschnitt war kurz, aber für mich sieht es so aus, als würden sie eine nette Abwechslung bedeuten, auch wenn sie nicht das eigentliche Fleisch des Spiels sind. Übrigens sind die Ladebildschirme geschickt versteckt, sei es mit Rauch und Wolken, wie man es während des Vorwärts gesehen hat, oder mit Kay, der am Bedienfeld des Schiffes herumfummelt, bevor es zum Abheben bereit (geladen) ist.

Zum Schluss möchte ich noch ein paar Minispiel-ähnliche Mechaniken hervorheben, die meine Aufmerksamkeit erregt haben. Ich habe nicht aufgehört, Sabacc-Karten in Kijimi City zu spielen, um ein paar Credits zu verdienen; Ich meine eher zwei Hacking-Mechaniken, die sich wie kleine Spiele spielen. Eine ist die Verwendung von Data Spike, um Schlösser rhythmisch zu knacken, wobei Sie "fühlen" müssen, wann Sie den Auslöser in einer Sequenz drücken müssen (gut, dass ich vibrierende Auslöser auf dem Xbox-Controller hatte). Das andere ist ausgefeilter, um sich in Computerterminals zu hacken, und lässt Sie ein Wordle-ähnliches Symbolrätsel lösen. Beides ist eine nette Geste für das, was es bedeutet, ein Schmuggler zu sein.

Die Benutzeroberfläche und das HUD sind stilvoll und gut gestaltet, mit allem, was zur Hand ist, zusammen mit einigen logischen Entscheidungen, wie z. B. dem Drücken auf das Steuerkreuz, um Kay mit einer Bacta-Phiole zu heilen, oder das gleiche zum Reparieren des Trailblazer-Raumschiffs. Bisher scheint nichts besonders überstürzt oder billig zu sein.

Damit wünsche ich mir noch viel mehr. Ich möchte alles über die Geschichte erfahren (wer ist der Waka-Typ, der mir vom Schiff aus Trinkgeld gibt? Und diese Danka, die mich ruft, um Missionen anzubieten? Wie wichtig ist Kays Kindheit hier?), möchte ich sehen, wie viel ich Planeten erkunden kann und was sie bieten (ich habe allein drei Landeplätze für Mirogana gesehen), und ich möchte herausfinden, wie sehr ich das Rufsystem auf die Probe stellen kann, während es innerhalb dieser Geschichte Sinn macht. Aber was am wichtigsten ist, scheint da zu sein, mit abwechslungsreichem, unterhaltsamem, fesselndem Gameplay, überzeugenden Hauptcharakteren und scheinbar großem Respekt vor dem Ausgangsmaterial. Mit ein wenig Feinschliff könnte dies eines der besten Star Wars-Videospiele in ihrer modernen Ära werden, und wir werden diesen Sommer herausfinden, ob das der Fall ist.