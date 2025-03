Hansi Flick sagt, dass die Mannschaft nach dem Verlust ihres Arztes fokussiert ist und für ihn gewinnen will

HQ

Hansi Flick war der einzige Sprecher des FC Barcelona auf der Pressekonferenz am Montag vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica, dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag in Barcelona. Es war aus verschiedenen Gründen eine außergewöhnliche Pressekonferenz: Zunächst wurde sie mit einer Schweigeminute zu Ehren von Carles Miñarro Garcia, dem Arzt der ersten Mannschaft von Barça, eröffnet, der am Samstag unerwartet verstorben ist.

Der zweite Grund war, dass ausnahmsweise nur Flick bei der Pressekonferenz anwesend war. Die UEFA-Regeln besagen, dass sowohl der Trainer als auch ein Spieler am Tag vor jedem Spiel eine Pressekonferenz abhalten müssen, aber Barça forderte die UEFA auf, die Anwesenheit eines Spielers zu vermeiden, da die gesamte Mannschaft vom Tod des Arztes zutiefst betroffen ist. Miñarro García war der Hauptarzt der ersten Mannschaft, so dass er ständig mit allen Spielern zu tun hatte. Er war erst 54 Jahre alt, als er in dem Hotel starb, in dem sich die Mannschaft vor dem Ligaspiel am Samstag gegen Osasuna versammelt hatte, das verschoben wurde.

"Carles war ein toller Mensch, aber auch ein toller Arzt. Die Kombination war unglaublich für den Verein und für die Mannschaft. Er war ein sehr wichtiger Teil unseres Erfolgs. Wir werden ihn vermissen, aber ich bin sicher, dass er uns von dort oben helfen wird. Jetzt wollen wir für ihn gewinnen", sagte Flick in der Pressekonferenz und versicherte, dass "die Mannschaft hochkonzentriert ist und die Situation hinter sich bringt. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist ein Sieg", wohl wissend, dass "dies ein sehr wichtiger Moment für den Verein und die Fans ist".

Das Spiel wird am Dienstag um 17:45 Uhr GMT (18:45 Uhr MEZ) ausgetragen, und Barcelona hat einen Vorsprung von einem Tor aus der letzten Woche, als Barcelona in Lissabon gewann, obwohl er mit zehn Spielern spielte, dank einer spektakulären Leistung von Torhüter Szczęsny und einem Tor von Raphinha, den Flick als potenziellen Kandidaten für den Ballon d'Or ansieht. Flick bestätigte auch, dass sich Robert Lewandowski gut fühlt und das Spiel spielen wird, nachdem er am vergangenen Wochenende nicht dabei war (auch wenn das Spiel verschoben wurde).