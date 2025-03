Der FC Barcelona trauert um den plötzlichen Tod seines Mannschaftsarztes Carles Miñarro Garcia

HQ

Der spanische Fußball war am Samstag schockiert, als die Nachricht bekannt wurde, dass der Arzt der ersten Mannschaft des FC Barcelona, Carles Miñarro Garcia, unerklärlich Stunden vor einem Ligaspiel in Barcelona gestorben ist, das verschoben wurde. Der Arzt war ein beliebtes Mitglied des Stabs, und sein Tod schockierte und erschütterte die Spieler.

Miñarro starb in dem Hotelzimmer, in dem sich die Mannschaft vor dem Ligaspiel gegen Osasuna versammelt hatte. Anscheinend saßen alle Spieler und Mitarbeiter bereits im Bus und warteten darauf, zum Montjuic-Stadion zu fahren, als sie bemerkten, dass der Arzt fehlte. Ein Mitglied des Personals ging in das Zimmer, um nach ihm zu sehen, und fand ihn tot, wie Quellen berichteten. Die Spieler reisten zum Stadion, und da überbrachte ihnen der Präsident des Klubs, Joan Laporta, persönlich die Neuigkeiten.

Eine Erklärung, die seinen Tod und die Verschiebung des Spiels bestätigte, wurde um 20:42 Uhr Ortszeit bekannt gegeben, nur 18 Minuten vor dem Anpfiff. Es waren die Spieler selbst, die um eine Verschiebung des Spiels baten, und sowohl Osasuna als auch LaLiga akzeptierten, was als Situation höherer Gewalt angesehen wurde.

Der Präsident des Clubs, Joan Laporta, sagte, dass er von allen im Club geliebt wurde. "Er reiste zu jedem Spiel, um sich um die Spieler, den Trainerstab und alle zu kümmern. Er hat nie zu jemandem nein gesagt. Er war ein großartiger Fachmann und ein großartiger Arzt."

Laporta bedankte sich bei Osasuna für ihr Verständnis, bei den Schiedsrichtern des Spiels, bei LaLiga für ihre schnelle Reaktion und auch bei den Fans, die bereits im Stadion waren, für ihr Verständnis. Spieler des FC Barcelona und anderer spanischer Fußballvereine sprachen Carles' Familie ihr Beileid aus.