Guardiola übernimmt die Verantwortung für die Champions-League-Niederlage, bei der er zehn Änderungen in der Mannschaft von Manchester City vornahm

Manchester City erlitt eine schwere Niederlage in der Champions League im Etihad-Stadion mit 0:2 gegen Bayer Leverkusen, Tore von Alejandro Grimaldo und Patrik Schick. City-Trainer Pep Guardiola übernahm die volle Verantwortung für die Niederlage (zweite in Folge nach dem Niedergang in der Premier League am vergangenen Wochenende, wo er etwas erzielte, das er später wirklich bereute).

Guardiola nahm im Vergleich zum Spiel der Premier League am vergangenen Wochenende erhebliche Änderungen in der Startelf vor, bis zu zehn Änderungen, und es funktionierte nicht. "Ich muss akzeptieren, dass es vielleicht viel ist", sagte der Manager zu TNT Sports, erklärte aber, dass er es aus Gedanken an seine Spieler getan habe.

Guardiola wollte alle einbeziehen und ihren Spielern eine Pause geben

"Ich hatte immer den Glauben an die lange Saison und dass alle beteiligt sein mussten, aber vielleicht war es zu viel. Sie spielten, um keine Fehler zu machen, anstatt das zu tun, was wir tun mussten", und fügte hinzu: "Vielleicht hätten wir mit den Spielern, die in letzter Zeit regelmäßig gespielt haben, vielleicht Selbstvertrauen gehabt."

"Ich bin immer gerne zu nett und beziehe alle ein, weil ich das Gefühl habe, dass nach der Länderspielpause hoffentlich alle drei oder vier Tage Spiele stattfinden und kein Mensch das aufrechterhalten kann."

Es war die erste Niederlage für Manchester City in der Champions League (drei Siege, ein Unentschieden, 10 Punkte und 16 Punkte reichen normalerweise aus, um unter die Top 8 des Wettbewerbs zu kommen und eine Play-off-Runde zu vermeiden), doch City steht am 10. Dezember im Bernabéu gegen Real Madrid ein schweres Spiel bevor.