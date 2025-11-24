Pep Guardiola entschuldigt sich beim Kameramann, nachdem er seine Kopfhörer gegriffen hat: "Ich schäme mich"

HQ

Pep Guardiola hat sich für sein Verhalten nach dem letzten Samstagsspiel entschuldigt, als Manchester City mit 1:2 gegen Newcastle verlor. Frustriert über die Entscheidungen der Schiedsrichter ging Guardiola zu einem Kameramann und nahm seine Kopfhörer ab, um ihm etwas ins Ohr zu sagen. Der Moment, der von den (anderen) Kameras festgehalten wurde, wurde viral, und Guardiola sagt, er fühle sich peinlich.

In einer Pressekonferenz zum morgigen Champions-League-Spiel sagte Guardiola, er habe sich beim Kameramann entschuldigt. "Ich schäme mich, schäme mich, wenn ich es sehe. Ich mag es nicht. Ich entschuldigte mich nach einer Sekunde beim Kameramann. Ich bin, wer ich bin. Nach 1.000 Spielen bin ich kein perfekter Mensch, ich mache riesige Fehler. Der Grund dafür ist, dass ich mein Team und meinen Verein verteidigen möchte."

Es ist unklar, warum Guardiola das tat. Der spanische Trainer war wütend auf den Schiedsrichter, da ihm ein Elfmeter verwehrt wurde und Newcastles letztes Tor nicht hätte zählen dürfen.

Manchester City empfängt am Dienstag Bayer Leverkusen zum Champions-League-Spieltag 5 (21:00 CET, 20:00 GMT), bevor es am Samstag Leeds United empfängt. Sie belegen mit 22 Punkten den dritten Platz in der Premier League, sieben hinter dem Tabellenführer Arsenal.