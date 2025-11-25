Chelsea deklassiert Barcelona, Manchester City erleidet seine erste Niederlage gegen Leverkusen: Champions-League-Ergebnisse
Ergebnisse der Champions-League-Spiele am Dienstag, den 25. November.
Die Champions-League-Spiele am Dienstag bringen Barça mit einer weiteren Niederlage, und der schwersten seit langem: 3:0 gegen Chelsea, das erste Torlose seit Dezember letzten Jahres, und in einer ernsthaft kompromittierten Lage, wenn sie unter die Top 8 der Liga landen wollen: Sie müssen alle drei kommenden Spiele gewinnen.
Chelsea, das seine Champions-League-Kampagne mit einer Niederlage begonnen hatte, ist nun auf den (provisorischen) vierten Platz in der Tabelle aufgestiegen. Manchester City, eines der wenigen ungeschlagenen Teams in der Tabelle, erlitt im Etihad-Stadion eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, bleibt aber weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz.
Der Dienstag war auch der Tag, an dem Juventus endlich einen Sieg im Wettbewerb erzielte, gegen den norwegischen Verein Bodo/Glimt, der in der letzten Minute nach einem Elfmeter in der 87. Minute errang. Erste Punkte auch für Benfica, die portugiesische Mannschaft unter José Mourinho, obwohl sie alles gewinnen müssen, wenn sie unter die Top 24 landen wollen.
Hier sind die Ergebnisse der Champions-League-Spiele am Dienstag und die Zeiten für die Spiele am Mittwoch:
- Ajax 0 - 2 Benfica
- Galatasaray 0 - 1 Union Saint-Gilloise
- Bodo/Glimt 2 - 3 Juventus
- Neapel 2 - 0 Qarabag FK
- Marseille 2 - 1 Newcastle
- Borussia Dortmund 4 - 0 Villarreal
- Chelsea 3 - 0 Barcelona
- Manchester City 0 - 2 Leverkusen
- Slavia Praha 0 - 0 Athletikverein
Champions-League-Spiele am Mittwoch, den 26. November
- Kopenhagen gegen Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Pafos gegen Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal gegen Bayern München: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid gegen Inter: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Frankfurt gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Liverpool gegen PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiakos gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain gegen Tottenham: 21:00 MET, 20:00 GMT
- Sporting CP gegen Club Brugge: 21:00 MEZ, 20:00 GMT