Chelsea deklassiert Barcelona, Manchester City erleidet seine erste Niederlage gegen Leverkusen: Champions-League-Ergebnisse

HQ

Die Champions-League-Spiele am Dienstag bringen Barça mit einer weiteren Niederlage, und der schwersten seit langem: 3:0 gegen Chelsea, das erste Torlose seit Dezember letzten Jahres, und in einer ernsthaft kompromittierten Lage, wenn sie unter die Top 8 der Liga landen wollen: Sie müssen alle drei kommenden Spiele gewinnen.

Chelsea, das seine Champions-League-Kampagne mit einer Niederlage begonnen hatte, ist nun auf den (provisorischen) vierten Platz in der Tabelle aufgestiegen. Manchester City, eines der wenigen ungeschlagenen Teams in der Tabelle, erlitt im Etihad-Stadion eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, bleibt aber weiterhin auf dem sechsten Tabellenplatz.

Der Dienstag war auch der Tag, an dem Juventus endlich einen Sieg im Wettbewerb erzielte, gegen den norwegischen Verein Bodo/Glimt, der in der letzten Minute nach einem Elfmeter in der 87. Minute errang. Erste Punkte auch für Benfica, die portugiesische Mannschaft unter José Mourinho, obwohl sie alles gewinnen müssen, wenn sie unter die Top 24 landen wollen.

Hier sind die Ergebnisse der Champions-League-Spiele am Dienstag und die Zeiten für die Spiele am Mittwoch:



Ajax 0 - 2 Benfica



Galatasaray 0 - 1 Union Saint-Gilloise



Bodo/Glimt 2 - 3 Juventus



Neapel 2 - 0 Qarabag FK



Marseille 2 - 1 Newcastle



Borussia Dortmund 4 - 0 Villarreal



Chelsea 3 - 0 Barcelona



Manchester City 0 - 2 Leverkusen



Slavia Praha 0 - 0 Athletikverein



Champions-League-Spiele am Mittwoch, den 26. November



Kopenhagen gegen Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT



Pafos gegen Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal gegen Bayern München: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Atlético de Madrid gegen Inter: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Frankfurt gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Liverpool gegen PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiakos gegen Real Madrid: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain gegen Tottenham: 21:00 MET, 20:00 GMT



Sporting CP gegen Club Brugge: 21:00 MEZ, 20:00 GMT

