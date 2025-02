Guardiola spricht über Bellinghams "f*ck off "-Kontroverse: "Mein Englisch ist gut, aber ich habe es nie verstanden"

HQ

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, wartet in Madrid auf das Rückspiel im K.o.-Spiel der Champions League gegen Real Madrid, wo er die Aufgabe hat, sich von einem ungünstigen 2:3 im Santiago Bernabéu zu erholen. Vor ein paar Tagen sagte er der englischen Presse, dass es eine Gewinnchance von "1%" gebe, aber gestern sagte er gegenüber der spanischen Presse, dass "ich Sie angelogen habe". "Zum ersten Mal hast du mir nicht geglaubt. "Im Laufe der Tage hat man sich selbst ermutigt, aber es ist nicht das beste Ergebnis, das man verteidigen kann, aber wir werden es versuchen."

In der Pressekonferenz, in der er einige Fragen auf Englisch und andere auf Spanisch beantwortete, wurde Guardiola nach der jüngsten Kontroverse gefragt: Hat Jude Bellingham "f*ck you " oder "f*ck off " gesagt? Als Nicht-Muttersprachler, der in England lebt, wurde Guardiola nach der semantischen Verwirrung gefragt und er sagte: "Ich habe es nie verstehen können, ich brauche mehr Jahre in England, um es zu verstehen."

"Seit Fußball Fußball ist, gab es immer Beleidigungen", fügt er nachdenklich hinzu und erklärt, dass "das Problem nicht die Worte, sondern die Absicht sind". "Was war seine Absicht? Nur er und der Schiedsrichter wissen Bescheid."

Guardiola, der die jüngsten Nachrichten las, dass der Schiedsrichter, der Bellingham des Feldes verwiesen hatte, Munuera Montero, vom spanischen Fußballverband aufgrund einer Untersuchung wegen möglicher Interessenkonflikte (er hat ein paralleles Geschäft) vorübergehend suspendiert wurde, forderte "die Schiedsrichter in Ruhe zu lassen".