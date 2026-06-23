Großer Druck auf Portugal und Cristiano Ronaldo heute nach Gerüchten über einen "Bürgerkrieg" in der Nationalmannschaft

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Die zweite Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft endet heute mit Spielen in den Gruppen I und K, beginnend mit Portugal gegen Usbekistan um 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST. Portugal gehörte zu den Favoriten mit einem beeindruckenden Kader, zu dem Vitinha, Joao Neves und Bruno Fernandes gehören, einige der besten Spieler der Welt... sowie Cristiano Ronaldo, einer der besten Stürmer aller Zeiten, aber einer, der jetzt 41 ist und seit drei Jahren in der Saudi Pro League spielt.

Ronaldos Leistung beim 1:1-Unentschieden gegen die Demokratische Republik Kongo wurde zum heißen Thema: Er spielte die vollen 90 Minuten, berührte den Ball nur 25 Mal – der geringste aller Spieler mit über 60 Minuten – und schoss nur dreimal, keines aufs Tor. Es kam zu heftigen Diskussionen, dass Ronaldo sich mehr darauf konzentrierte, selbst zu punkten, als dem Team zu helfen, und Tausende von CR7-Fans drangen in die Kommentarbereiche der Social-Media-Konten von Joao Neves und seiner Freundin ein.

Portugals Trainer Roberto Martínez vertraut voll und ganz auf Ronaldo, während Fernando Santos, Portugals Trainer während der Weltmeisterschaft 2022, ihn nach der Gruppenphase auf die Bank setzte und auf Gonçalo Ramos als Stammstürmer setzte – ein Schritt, der Ronaldo nicht mochte. Vertraut Martínez Ronaldo recht?

Der Druck wird heute für beide enorm sein: Nicht nur muss Portugal gewinnen, um sich für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren, sondern Ronaldo muss auch seinen Platz im Team beweisen... vor allem, da die übrigen "Weltmeisterschaftsstars" wie Messi, Haaland, Mbappé und Kane bereits mehrere Tore erzielt haben.