"Das Team muss punkten, nicht du musst punkten": Thierry Henrys Analyse von Ronaldos enttäuschender Leistung

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Portugals WM-Debüt war äußerst enttäuschend: Trotz eines frühen Tores von João Neves durfte die Mannschaft von der engen Abwehr der Demokratischen Republik Kongo, die ihr erstes WM-Tor und ihren WM-Punkt beim 1:1-Unentschieden feierte, nur knapp zwei weitere Tore aufs Tor abgeben. Alle Augen waren auf Cristiano Ronaldo gerichtet, doch seine Leistung enttäuschte, besonders weniger als 24 Stunden nachdem Messi einen Hattrick für Argentinien erzielt hatte.

Es wurde viel Kritik an seinem offensichtlichen Egoismus geäußert, und CBS-Experte Thierry Henry glaubt, dass das Team mehr hätte toren können, aber Ronaldos Wunsch, zu punkten, stand ihm im Weg. "Das Team muss punkten, nicht du musst punkten", und verwies auf einen bestimmten Moment in der zweiten Halbzeit. "Weil er verzweifelt punkten will, steht er Bruno Fernandes im Weg. Wenn er hingegen in den Fünfmeterraum gegangen wäre, wäre ihm die Abwehr gefolgt und es wäre ein sicheres Tor für Bruno Fernandes gewesen."

Cristiano Ronaldo spielte alle 90 Minuten und ist unter Roberto Martínez ein unangefochtener Stammspieler, aber manche glauben, dass er mit 41 Jahren Tore und Rekorde brechen wollte. Aber seine aktuelle Form ist nicht die beste. Tatsächlich hat Ronaldo inzwischen 10 Spiele bei Weltmeisterschaften oder UEFA-EM kein Tor für Portugal erzielt.

Jetzt hat Ronaldo wahrscheinlich noch mindestens 180 Minuten, um zu versuchen, zu treffen... und ihr Team zu helfen, sich für die K.o.-Runden zu qualifizieren: gegen Usbekistan am Dienstag, 23. Juni, 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST und gegen Kolumbien am 28. Juni, 01:30 Uhr MESZ, 00:30 Uhr BST.