Risiko eines "Bürgerkriegs" in der portugiesischen Nationalmannschaft wegen Cristiano Ronaldo

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Portugals enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo löste eine Debatte über Cristiano Ronaldos Einsatz aus, der die vollen 90 Minuten spielte und kein Tor erzielen konnte, und laut einigen Experten die Bemühungen seiner Mitspieler mit einer egoistischen Leistung beeinträchtigte, indem er versuchte, selbst und nicht das Team zu treffen.

Die Kritik an Ronaldo hat zumindest unter Ronaldos Fans (nicht unbedingt unter portugiesischen Fans) eine Kluft verursacht, und das portugiesische Medium Record berichtet, dass die Social-Media-Konten anderer portugiesischer Spieler mit Tausenden von Angriffen gefüllt wurden.

João Neves, der das erste Tor des Spiels gegen die afrikanische Nation erzielte, war der am meisten angegriffene Spieler, weil er sagte, Ronaldo sei "nicht anders als wir": "Wir wissen, was Cristiano für uns getan hat, aber im Moment ist er nicht anders als wir. Er ist nur ein weiterer Spieler, der hilft. Er ist nicht anders als die anderen.Andere wie Bruno Fernandes, Vitinha oder Pedro Neto wurden ebenfalls mit Kommentaren ins Visier genommen, in denen sie "Respekt" gegenüber Ronaldo fordern und ihnen vorwerfen, den Ball nicht an ihn weitergegeben zu haben, wobei einige andeuten, es gebe einen Boykott zwischen den Spielern gegen CR7.

Die Lage ist so ernst, dass Vítor Pinto, stellvertretender Direktor der Aktenabteilung, sagte, dies zeige "das Risiko eines Bürgerkriegs, das wir innerhalb der Nationalmannschaft haben könnten" (über Marca). Pinto sagte, er glaube nicht, dass es einen organisierten Boykott gegen Portugal gibt, aber "es stimmt, dass Portugal nicht mit seinem Mittelstürmer kommuniziert hat und auch keine Strategie hatte, bei der der Mittelstürmer Räume für andere Spieler schuf, um durch die Abwehr zu brechen und abzuschließen."

War es also Ronaldos Schuld, weil er egoistisch war und seinen Teamkollegen nicht zum Toren half, wie Thierry Henry sagte, oder war es ein taktisches Versagen von Trainer Roberto Martínez? Wir müssen vielleicht bis zum nächsten Spiel Portugals gegen Usbekistan am Dienstag, den 23. Juni, 19:00 Uhr MESZ, 18:00 Uhr BST warten, um es herauszufinden...