Barça zeigt seine charakteristische Arbeit im Barcelona-Derby

HQ

An einem Liga-Wochenende, das von der Tragödie in Valencia geprägt war (vor jedem Spiel gab es eine Schweigeminute), ging Barcelona nach einem 3:1-Sieg gegen den Stadtrivalen Espanyol, dem Barcelona-Derby, in Führung.

Das Match war schnell entschieden: In der ersten Halbzeit fielen drei Tore, zwei davon erzielte Dani Olmo, der im letzten Sommer nach dem Gewinn der UEFA Euro 2024 von Leipzig nach Barcelona wechselte.

Die ersten beiden Tore wurden von den jungen Talenten des FC Barcelona, Lamine Yamal und Marc Casadó, vorbereitet. Raphinha schoss das dritte Tor.

Dann ging Espanyol in die Offensive und erzielte zwei Tore, die vom VAR wegen Abseits aberkannt wurden. Die Defensivtaktik, die im El Clásico gegen Real Madrid meisterhaft funktionierte, war auch hier präsent.

In der 63. Minute verkürzte Javi Puado den Abstand zum Tabellenführer der Liga. Barça ging in die Defensive, was auch klappte und den Rekord im Derby ausbaute: Espanyol verlor sechs der letzten sieben Spiele gegen Barcelona in LaLiga.

Barcelona liegt nun neun Punkte vor Real Madrid in diesem Wettbewerb, aber Madrid konnte sein Spiel an diesem Wochenende gegen Valencia nicht bestreiten, da es aufgrund der Tragödie auf einen noch unbekannten Termin verschoben wurde.