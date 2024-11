Alle Spiele der Nations League nächste Woche (und wann kehren die Klub-Ligen zurück)

HQ

Es ist wieder einmal Zeit für die letzte internationale Pause des Jahres: Die meisten europäischen Top-Ligen machen für eineinhalb Wochen Pause, um den Nationalmannschaften die Mannschaft zu geben, die sich versammelt, trainiert und dann die letzten beiden Spieltage der Nations League spielt.

Für einige Fans sind diese Pausen eine Enttäuschung: Sie unterbrechen den Fluss der Ligen, um sich stattdessen auf einige internationale Spiele zu konzentrieren, die in vielen Fällen nicht wirklich relevant sind, da viele Gruppen der Nations League bereits entschieden sind. Aber selbst in diesen Fällen ist es interessant zu sehen, ob neue Spieler in den Teams ihrer Nation neue Strategien und Aufstellungen ausprobieren müssen.

Einige Klubs werden sich aber wohl bei der Pause bedanken, um die Blutung zu stoppen...

Die Nations League kehrt vom 14. bis 16. November für den 5. Spieltag und vom 17. bis 19. November für den 6. Spieltag zurück. Das sind alle Spiele, die die Fans nächste Woche erwarten können.

Alle Spiele der Nations League nächste Woche

Donnerstag, 14. November 2024



Kasachstan - Österreich



Armenien - Färöer Inseln



Nordmazedonien - Lettland



Griechenland - England



Frankreich - Israel



Belgien - Italien



Irland - Finnland



Slowenien - Norwegen



Freitag, 15. November 2024



Zypern - Litauen



San Marino - Gibraltar



Luxemburg - Bulgarien



Rumänien - Kosovo



Schottland - Kroatien



Dänemark - Spanien



Nordirland - Weißrussland



Portugal - Polen



Schweiz - Serbien



Samstag, 16. November 2024



Aserbaidschan - Estland



Andorra - Moldawien



Montenegro - Island



Georgien - Ukraine



Türki̇ye - Wales



Deutschland - Bosnien und Herzegowina



Albanien - Tschechien



Niederlande - Ungarn



Schweden - Slowakei



Sonntag, 17. November 2024



Nordmazedonien - Färöer Inseln



Lettland - Armenien



Norwegen - Kasachstan



Finnland - Griechenland



Österreich - Slowenien



England - Republik Irland



Israel - Belgien



Italien - Frankreich



Montag, 18. November 2024



Kroatien - Portugal



Spanien - Schweiz



Polen - Schottland



Liechtenstein - San Marino



Kosovo - Litauen



Luxemburg - Nordirland



Serbien - Dänemark



Rumänien - Zypern



Bulgarien - Weißrussland



Dienstag, 19. November 2024



Bosnien und Herzegowina - Niederlande



Tschechien - Georgien



Slowakei - Estland



Malta - Andorra



Montenegro - Türki̇ye



Ungarn - Deutschland



Albanien - Ukraine



Wales - Island



Schweden - Aserbaidschan