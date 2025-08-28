Große Änderung im Finale der UEFA Champions League: Es wird drei Stunden früher, um 18:00 Uhr MEZ, angepfiffen

HQ

Da die Champions League 2025/26 kurz vor dem Start steht (die Auslosung findet am heutigen Donnerstag statt), hat die UEFA eine große Änderung in Bezug auf das Finale angekündigt: Es wird drei Stunden früher als üblich angepfiffen. Statt um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr BST, wird es nun um 18:00 Uhr MEZ, 17:00 Uhr BST, angepfiffen.

Die Entscheidung soll das Spieltagserlebnis verbessern und den Fans, Mannschaften und Gastgeberstädten zugute kommen, so die UEFA: "Mit dieser Änderung stellen wir das Erlebnis der Fans in den Mittelpunkt unserer Planung. Das Finale der UEFA Champions League ist der Höhepunkt der Fußballsaison, und die neue Anstoßzeit wird es für alle Beteiligten noch zugänglicher, inklusiver und wirkungsvoller machen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin.

Čeferin sagt, dass die üblichen Nachtspiele um 21:00 Uhr MEZ "besser für Spiele unter der Woche geeignet sind", aber ein früherer Anstoß an einem Samstag für das Finale "wird den Fans die Möglichkeit bieten, den Rest des Abends mit Freunden und Familie zu genießen und über das Spiel der Saison nachzudenken".

Bist du mit der Änderung einverstanden? Es stimmt, dass sich das Spiel, wenn es um 21:00 Uhr MEZ (um acht Uhr nachmittags in Großbritannien) begann, im Falle von Verlängerung und Elfmeterschießen bis fast Mitternacht hinziehen konnte. Das bedeutete, dass die Feierlichkeiten viel später begannen, oft ohne öffentliche Verkehrsmittel. Die neue Zeit wird es für Familien und Kinder einfacher machen, das Spiel zu besuchen und, wenn sie Glück haben, zu feiern.

Auch logistisch hat es viele Vorteile für die Städte, die das Finale ausrichten. Für die Gastgeberstädte wird es "die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen der Veranstaltung verstärken, indem es den Fans die Möglichkeit gibt, ihre Feierlichkeiten fortzusetzen", und für die Fans bedeutet es einen verbesserten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und vor allem mehr Sicherheit beim Verlassen des Stadions. Die UEFA hatte bei dieser Entscheidung sicherlich das Finale 2022 im Kopf...

Diese Änderung wird sechzehn Jahre nach der Verlegung des Finales auf den Samstag (im Jahr 2010) dauerhaft sein. Das Finale der Champions League 2025/26 findet in der Puskás Aréna in Budapest statt.