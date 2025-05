Französischer Ex-Innenminister entschuldigt sich bei Liverpool-Fans dafür, dass er bei der Champions League 2022 als "Sündenbock" benutzt wurde

HQ

Frankreichs ehemaliger Innenminister Gérald Darmanin hat über das Sicherheitsversagen und die Vorfälle beim Champions-League-Finale 2022 in Paris gesprochen und sich zum ersten Mal bei den Liverpool-Fans entschuldigt, die als "Sündenbock" benutzt wurden (via BBC).

Dem Spiel zwischen Liverpool und Real Madrid gingen chaotische Szenen voraus, als Tausende von Liverpool-Fans versuchten, mit gefälschten Tickets (ohne es zu wissen) in das Stadion einzudringen, und von der Pariser Polizei mit Tränengas brutal unterdrückt wurden, was zu 283 Verletzten und 68 Festnahmen führte.

"Was ich an diesem Abend nicht verstanden habe, war, dass das wirkliche Problem nicht von englischen Fans ausging, sondern von Straftätern, die Fans ausraubten", sagte Darmanin in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Legend, der den Vorfall als den größten Misserfolg seiner Karriere bezeichnete. "Der Sündenbock war leicht zu finden, und ich entschuldige mich jetzt bei den Liverpool-Fans. Sie hatten völlig Recht, verletzt zu werden. Es war ein Fehler und ein Versagen."

Die offizielle Reaktion Frankreichs lautete, dass Liverpool-Fans versucht hätten, mit gefälschten Tickets ins Stadion zu gelangen, aber später stellte sich heraus, dass diese Fans dazu verleitet worden waren, Fälschungen zu kaufen. "Wir hatten einen Krieg der Hooligans erwartet, und was wir stattdessen bekamen, waren Straßenräuber."

Es sei "bemerkenswert", dass in dieser Nacht niemand gestorben sei, hieß es in einem unabhängigen Bericht über den Vorfall.