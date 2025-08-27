Wann findet die Auslosung der Champions League 2025/26 statt, sind die Töpfe und Teams qualifiziert?
32 von 36 Teams sind bereits qualifiziert und kennen morgen die Rivalen.
Die neue Champions-League-Saison 2025/26 steht offiziell vor der Tür, heute Abend enden die Qualifikation und die Play-offs. Wie Sie sich aus der letzten Saison erinnern, wurde die traditionelle Gruppenphase in eine Ligaphase mit 36 Mannschaften, acht statt sechs Spielen vor dem Achtelfinale und vielfältigeren Begegnungen umgewandelt.
Die letzten vier Plätze sind zu vergeben und werden heute Abend, Mittwoch, 27. August, mit Benfica oder Fenerbahçe, Qarabağ oder Ferencváros, Kopenhagen oder Basel sowie Club Brugge oder Rangers entschieden.
Am Dienstag besiegten die Norweger Bodo/Glimt Sturm Graz mit 6:2, Pafos aus Zypern besiegte Crvena Zvezda mit 3:2 nach Hin- und Rückspiel und Kairat eliminierte Celtic im Elfmeterschießen (ausgeschiedene Mannschaften stiegen in die Europa League ab).
Alle Mannschaften haben sich für die Champions League 2025/26 qualifiziert
Danach, am Dienstag, 28. August, findet in Monaco um 18:00 Uhr, 17:00 Uhr MESZ, die Auslosung für die Champions League 2025/26 statt. Die aktuelle Liste der qualifizierten Teams (abzüglich der vier noch zu vergebenden Plätze) lautet:
- England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur
- Italien: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Spanien: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
- Deutschland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
- Frankreich: Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
- Niederlande: PSV, Ajax
- Portugal: Sporting CP
- Belgien: Union Saint-Gilloise
- Türkiye: Galatasaray
- Tschechien: Slavia Praha
- Griechenland: Olympiakos
- Norwegen: Bodø/Glimt
- Zypern: Pafos
- Kasachstan: Kairat
Wie funktioniert die Auslosung der Champions League?
Die Teams wurden in vier verschiedene Töpfe eingeteilt, wobei jedes Team gegen zwei Gegner aus jedem Topf antritt, insgesamt acht Spiele. Mannschaften aus demselben Land dürfen in der Ligaphase jedoch nicht gegeneinander antreten (nicht z.B. Barcelona - Real Madrid oder Liverpool - Arsenal).
Dies stellt sicher, dass jedes Team während der Ligaphase einen ausgeglichenen Weg hat, da die Töpfe auch als Ränge fungieren (die besten Teams, die mit einem höheren UEFA-Koeffizienten, sind im Topfteam, und die schlechter platzierten Teams, einschließlich derjenigen, die sich über Play-offs qualifizieren, sind in den unteren Töpfen). Und diese sind:
Topf 1
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern München
- Liverpool
- PSG
- Zwischen
- Chelsea
- Dortmund
- Barcelona
Topf 2
- Waffenlager
- Leverkusen
- Atlético Madrid
- Benfica (Benfica Benfica)
- Atalanta
- Der FC Villarreal
- Juventus Turin
- Eintracht Frankfurt
- Club Brügge
Topf 3
- Tottenham Hotspur
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sportlicher CP
- Olympiakos
- Slavia Prag
- FK Bodo Glimt
- Olympique Marseille
Topf 4
- Kopenhagen
- Pafos
- Monaco
- Ferencvaros
- Galatasaray SK
- Kairat Almaty
- Union Saint-Gilloise
- Athletisch
- Newcastle