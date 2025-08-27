Wann findet die Auslosung der Champions League 2025/26 statt, sind die Töpfe und Teams qualifiziert?

HQ

Die neue Champions-League-Saison 2025/26 steht offiziell vor der Tür, heute Abend enden die Qualifikation und die Play-offs. Wie Sie sich aus der letzten Saison erinnern, wurde die traditionelle Gruppenphase in eine Ligaphase mit 36 Mannschaften, acht statt sechs Spielen vor dem Achtelfinale und vielfältigeren Begegnungen umgewandelt.

Die letzten vier Plätze sind zu vergeben und werden heute Abend, Mittwoch, 27. August, mit Benfica oder Fenerbahçe, Qarabağ oder Ferencváros, Kopenhagen oder Basel sowie Club Brugge oder Rangers entschieden.

Am Dienstag besiegten die Norweger Bodo/Glimt Sturm Graz mit 6:2, Pafos aus Zypern besiegte Crvena Zvezda mit 3:2 nach Hin- und Rückspiel und Kairat eliminierte Celtic im Elfmeterschießen (ausgeschiedene Mannschaften stiegen in die Europa League ab).

Alle Mannschaften haben sich für die Champions League 2025/26 qualifiziert

Danach, am Dienstag, 28. August, findet in Monaco um 18:00 Uhr, 17:00 Uhr MESZ, die Auslosung für die Champions League 2025/26 statt. Die aktuelle Liste der qualifizierten Teams (abzüglich der vier noch zu vergebenden Plätze) lautet:



England : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur

Italien : Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Spanien : Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

Deutschland : Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

Frankreich : Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

Niederlande : PSV, Ajax

Portugal : Sporting CP

Belgien : Union Saint-Gilloise

Türkiye : Galatasaray

Tschechien : Slavia Praha

Griechenland : Olympiakos

Norwegen : Bodø/Glimt

Zypern : Pafos

Kasachstan: Kairat



Wie funktioniert die Auslosung der Champions League?

Die Teams wurden in vier verschiedene Töpfe eingeteilt, wobei jedes Team gegen zwei Gegner aus jedem Topf antritt, insgesamt acht Spiele. Mannschaften aus demselben Land dürfen in der Ligaphase jedoch nicht gegeneinander antreten (nicht z.B. Barcelona - Real Madrid oder Liverpool - Arsenal).

Dies stellt sicher, dass jedes Team während der Ligaphase einen ausgeglichenen Weg hat, da die Töpfe auch als Ränge fungieren (die besten Teams, die mit einem höheren UEFA-Koeffizienten, sind im Topfteam, und die schlechter platzierten Teams, einschließlich derjenigen, die sich über Play-offs qualifizieren, sind in den unteren Töpfen). Und diese sind:

Topf 1



Real Madrid



Manchester City



Bayern München



Liverpool



PSG



Zwischen



Chelsea



Dortmund



Barcelona



Topf 2



Waffenlager



Leverkusen



Atlético Madrid



Benfica (Benfica Benfica)



Atalanta



Der FC Villarreal



Juventus Turin



Eintracht Frankfurt



Club Brügge



Topf 3



Tottenham Hotspur



PSV



Ajax



Napoli



Sportlicher CP



Olympiakos



Slavia Prag



FK Bodo Glimt



Olympique Marseille



Topf 4