Grigor Dimitrov dominiert Mpetshi Perricard bei erfolgreicher Rückkehr nach Verletzung

Grigor Dimitrov ist bei seiner Rückkehr auf die Tennisplätze beim Paris Masters erfolgreich, 14 Wochen nach seinem Rückzug in Wimbledon, der wegen einer Brustmuskelverletzung aufgeben musste. Er besiegte den Lokalmatador Giovanni Mpetshi Perricard mit 7:6(5), 6:1, wehrte dabei drei Breakbälle ab und breakte den Franzosen dreimal.

"Es ist mir nie passiert, also denke ich, dass ich immer noch versuche, die ganze Zeit außerhalb des Platzes meinen Kopf zu fassen", sagte der Bulgare über seinen triumphalen Rücktritt nach einer langen Verletzung. "Ich denke, ob ich heute Abend gewonnen oder verloren hätte, ich hätte immer noch das Gefühl gehabt, alles gegeben zu haben, was ich hatte. Natürlich ist es sehr schwierig, sich anzupassen, vor allem, wenn man gegen einen Spieler wie ihn spielt. Man muss die ganze Zeit über bewusst sein und konzentriert bleiben."

Der 34-jährige Dimitrov hat seine hervorragende Bilanz beim Paris Masters (25 Siege, 12 Niederlagen) ausgebaut und ist kurz davor, Tomas Berdych (27) und Boris Becker (29) als Spieler mit den meisten Siegen beim französischen Turnier gleichzuziehen (nur hinter einem unerreichbaren Djokovic, der das Turnier sieben Mal gewonnen hat).

Sein nächstes Match in der Runde der letzten 32 findet am Mittwoch gegen Daniil Medvedev oder Jaume Munar statt.