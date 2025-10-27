Grigor Dimitrov kehrt heute Nachmittag nach seinem Wimbledon-Rücktritt, als er Sinner bezwang, auf einen Tennisplatz zurück

HQ

Grigor Dimitrov wird heute Nachmittag (frühestens 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr BST) ein Achtelfinal-Match gegen Giovanni Mpetshi Perricard bestreiten, in seinem ersten Tennismatch seit seiner herzzerreißenden Verletzung im Achtelfinale von Wimbledon, wo er Jannik Sinner nur knapp besiegt hätte, aber wegen einer Brustmuskelverletzung absagen musste.

Sinner gewann das Turnier und besiegte Carlos Alcaraz im Finale, aber die Geschichte hätte sich fast geändert, als der Bulgare in den ersten beiden Sätzen mit 6:3, 7:5 führte. Beim Stand von 2:2 im dritten Satz gab er auf, und Sinner zog automatisch ins Viertelfinale ein. "Ich sehe das überhaupt nicht als Sieg", sagte der Italiener.

14 Wochen später wird Dimitrov beim Paris Masters zurückkehren, wo er 2023 das Finale erreichte, das letzte große Turnier des Jahres vor den ATP Finals (bei denen Dimitrov keine Chance hat, sich zu qualifizieren). Er gab zu, dass sein Hauptziel darin besteht, "nächstes Jahr wieder voll durchzustarten, aber es ist im Moment eine große Herausforderung für mich, zu sehen, wie der Körper reagieren wird" (via ATP Tour).

"Es gibt viele gute und gemischte Gefühle, aber es ist schön, wieder mit den Jungs zusammen zu sein und sich wieder gegenseitig herauszufordern", sagte Dimitrov und gab zu, dass er bei seiner Rückkehr versucht, die Dinge einfach zu halten. Er wird in der Runde der letzten 64 auf den Lokalmatador Perricard treffen. Sollte er gewinnen, würde er auf Jaume Munar oder Daniil Medvedev treffen.