Paris Masters 2025: Zeiten für alle Spiele am Dienstag, 28. Oktober, inklusive Debüt von Carlos Alcaraz
Das sind alle Tennisspiele in Paris am Dienstag, einschließlich der Rückkehr von Carlos Alcaraz nach Tokio.
Das Paris Masters 2025 wird am Dienstag mit Runde 2 (Runde der letzten 32) fortgesetzt, in der auch die topgesetzten Spieler debütieren. Dazu gehört auch die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz, in seinem ersten offiziellen ATP-Match seit dem Sieg bei den Tokyo Open vor einem Monat.
Denken Sie daran, dass die Zeiten je nach Länge der vorherigen Spiele variieren können und es wahrscheinlich ist, dass sich einige über die erwartete Zeit hinaus verzögern.
Alle Spiele des Paris Masters am Dienstag, 28. Oktober:
Runde der letzten 64
- Tallon Griekspoor vs. Gabriel Diallo: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT
- Valentin Vacherot vs. Jiri Lehecka: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT
- Tomás Martín Etcheverry vs. Camilo Ugo Carabelli: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT
- Felix Auger Aliassime vs. Francisco Comesaña: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT
- Denis Shapovalov vs. Joao Fonseca: 12:10 Uhr MEZ, 11:10 Uhr GMT
- Corentin Moutet vs. Reilly Opelka: 12:10 Uhr MEZ, 11:10 Uhr GMT
- Alejandro Davidovih Fokina vs. Valentin Royer: 13:20 Uhr MEZ, 12:20 Uhr GMT
- Jaume Munar vs. Daniil Medvedev: 13:20 Uhr MEZ, 12:20 Uhr GMT
Runde der letzten 32
- Ben Shelton gegen Flavio Cobolli: 15:30 Uhr MEZ, 14:30 Uhr GMT
- Teilnehmer Tien vs. Andrey Rublev: 16:40 Uhr MEZ, 15:40 Uhr GMT
- Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie: 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr GMT
- Taylor Fritz vs. Aleksandar Vukic: 20:10 Uhr MEZ, 19:10 Uhr GMT
Die restlichen Rundenspiele sind für Mittwoch geplant, darunter Jannik Sinner gegen Zizou Bergs, Lorenzo Musetti gegen Lorenzo Niego und Daniel Altmaier gegen Caper Ruud. Wer wird Ihrer Meinung nach das Paris Masters 2025 gewinnen?