Paris Masters 2025: Zeiten für alle Spiele am Dienstag, 28. Oktober, inklusive Debüt von Carlos Alcaraz

HQ

Das Paris Masters 2025 wird am Dienstag mit Runde 2 (Runde der letzten 32) fortgesetzt, in der auch die topgesetzten Spieler debütieren. Dazu gehört auch die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz, in seinem ersten offiziellen ATP-Match seit dem Sieg bei den Tokyo Open vor einem Monat.

Denken Sie daran, dass die Zeiten je nach Länge der vorherigen Spiele variieren können und es wahrscheinlich ist, dass sich einige über die erwartete Zeit hinaus verzögern.

Alle Spiele des Paris Masters am Dienstag, 28. Oktober:

Runde der letzten 64



Tallon Griekspoor vs. Gabriel Diallo: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT



Valentin Vacherot vs. Jiri Lehecka: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT



Tomás Martín Etcheverry vs. Camilo Ugo Carabelli: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT



Felix Auger Aliassime vs. Francisco Comesaña: 11:00 Uhr MEZ, 10:00 Uhr GMT



Denis Shapovalov vs. Joao Fonseca: 12:10 Uhr MEZ, 11:10 Uhr GMT



Corentin Moutet vs. Reilly Opelka: 12:10 Uhr MEZ, 11:10 Uhr GMT



Alejandro Davidovih Fokina vs. Valentin Royer: 13:20 Uhr MEZ, 12:20 Uhr GMT



Jaume Munar vs. Daniil Medvedev: 13:20 Uhr MEZ, 12:20 Uhr GMT



Runde der letzten 32



Ben Shelton gegen Flavio Cobolli: 15:30 Uhr MEZ, 14:30 Uhr GMT



Teilnehmer Tien vs. Andrey Rublev: 16:40 Uhr MEZ, 15:40 Uhr GMT



Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie: 19:00 Uhr MEZ, 18:00 Uhr GMT



Taylor Fritz vs. Aleksandar Vukic: 20:10 Uhr MEZ, 19:10 Uhr GMT



Die restlichen Rundenspiele sind für Mittwoch geplant, darunter Jannik Sinner gegen Zizou Bergs, Lorenzo Musetti gegen Lorenzo Niego und Daniel Altmaier gegen Caper Ruud. Wer wird Ihrer Meinung nach das Paris Masters 2025 gewinnen?