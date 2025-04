Gjert Ingebrigtsen bestreitet, Gewalt gegen seine Kinder angewendet zu haben, und bezeichnet sich selbst als "übermäßig beschützend"

HQ

Der Prozess gegen Gjert Ingebrigtsen, Vater des norwegischen Läufers Jakob Ingebrigtsen, Olympiamedaillengewinner und Weltmeister, geht in die zweite Woche. Er wurde von drei seiner Söhne, Jakob, Flip und Henrik, allesamt Olympioniken, beschuldigt, sie sowie ihre Schwester Ingrid, die jetzt in einer Pflegefamilie lebt, psychisch und physisch misshandelt zu haben, nachdem Gjert Ingrid angeblich mit einem nassen Handtuch ins Gesicht geschlagen hatte, was dazu führte, dass die Brüder die Verbindung zu ihrem Vater abbrachen. der früher ihr Trainer war.

In Gjerts Zeugenaussage hat der 59-jährige Vater bestritten, sie jemals geschlagen zu haben, und gesagt, er sei absolut gegen Gewalt. Er bestritt die Vorwürfe von Jakob, der ihn beschuldigte, ihm ins Gesicht geschlagen zu haben, als er zu spät zu einem Rennen kam, und ihm in den Bauch getreten zu haben, als er als Kind von einem Motorroller fiel. Gjert bestätigte, dass er einmal ihre PlayStation aus dem Fenster geworfen habe, weil er "Gewaltlosigkeit in die Erziehung meiner Kinder integrieren wollte" und sie "einen ständigen Drang hatten, Spiele mit Gewaltelementen zu spielen" (laut The Guardian nannte er Counter Strike und Grand Theft Auto als Beispiele), weil "Gewalt keine Lösung für irgendetwas ist".

Gjert, der mehrmals in Tränen ausbrach, sagt, es sei unvorstellbar, dass er jemals ihre Kinder schlagen könnte, erklärte seine Version des Handtuch-Vorfalls mit Ingrid, indem er sagte, er habe nur Kontakt mit ihrem Finger gehabt und sagte, dass er sie jeden Tag vermisse, da sie seitdem nicht mehr bei ihren Eltern gelebt habe. Zu seiner Verteidigung beschreibt sich der Trainer als übermäßig beschützenden Vater, der dem "absolut extremen" sportlichen Ehrgeiz einiger seiner Kinder entspricht (via BBC Sport), und sagt, dass er sie sehr liebt.

Gjert Ingebrigtsen drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis wegen missbräuchlichen Verhaltens gegenüber Jakob und Ingrid. Der Prozess dauert bis zum 16. Mai.