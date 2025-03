Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften: Medaillenspiegel der Ausgabe Nanjing 2025

HQ

Die Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 fanden am Wochenende in Nanjing, China, statt, ein Wettkampf, der alle zwei Jahre stattfindet und in diesem Jahr nicht hätte stattfinden sollen (er fand 2024 in Glasgow statt und wird 2026 in Torun, Polen, zurückkehren)... aber in Wirklichkeit war dies die Ausgabe 2020, die aufgrund von Covid-19 zweimal verschoben wurde. Eine Extraportion Leichtathletik, die von den Vereinigten Staaten dominiert wurde, die 16 Medaillen gewonnen haben, darunter 6 Goldmedaillen, bereits mehr als fast jedes andere Land.

Zweiter hinter den USA wurde Norwegen, vor allem dank Jakob Ingebrigtsen, der als erster Mann seit Haile Gebrselassie 1999 zwei Goldmedaillen bei Hallen-Weltmeisterschaften in den gleichen Kategorien gewann: 3000 m und 1500 m. Es waren die ersten Goldmedaillen bei einer Hallenmeisterschaft für den Goldmedaillengewinner von Paris.

Australien war hinter den USA das Land mit den meisten gewonnenen Medaillen, 7, darunter Gold von Nicola Olyslagers im Hochsprung. Dies sind die Top Ten der Nanjing Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025.



USA: 16 Medaillen (6G, 4S, 6B)



Norwegen: 4 Medaillen (3G, 0S, 1B)



Äthiopien: 5 Medaillen (2G, 3S, 0B)



Großbritannien: 4 Medaillen (2G, 1S, 1B)



Italien: 4 Medaillen (2G, 1S, 1B)



Australien: 7 Medaillen (1G, 2S, 4B)



Schweiz: 4 Medaillen (1G, 2S, 1B)



Kuba: 2 Medaillen (1G, 1S, 0B)



Frankreich: 2 Medaillen (1G, 1S, 0B)



Neuseeland: 2 Medaillen (1G, 1S, 0B)