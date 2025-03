Jakob Ingebrigtsen sagt im Prozess gegen seinen Vater aus, der des Missbrauchs und der körperlichen Gewalt beschuldigt wird

HQ

Jakob Ingebrigtsen ist dank seiner spektakulären Leistungen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris (Goldmedaille über 5000 m), in Tokio 2020 (Gold über 1500 m) und am vergangenen Wochenende bei den Hallenweltmeisterschaften in Nanjing zu einem der bekanntesten Athleten in Norwegen und auf der ganzen Welt geworden.

Aber auch privat war in den letzten Jahren Gesprächsthema, als Jakob zusammen mit seinen Brüdern und auch den Sportlern Filip und Henrik im Oktober 2023 seinen Vater und ehemaligen Trainer Gjert der Aggression, Kontrolle und körperlichen Gewalt gegenüber Jakob und seiner Schwester Ingrid anprangerte. Dieser Fall schockierte Norwegen, da die Familie Ingebrigtsen seit vielen Jahren sehr berühmt war - eine Reality-Show, Team Ingebrigtsen, lief von 2016 bis 2021, die das Leben von Jakob und seinen Brüdern und seinem Vater zeigte und wie sie mit dem Familien- und Sportleben umgingen.

Doch 2022 hörte Gjert auf, ihr Trainer zu sein, und bald darauf wurde klar, warum: Jakob und seine Brüder waren es leid, von ihrem Vater misshandelt zu werden, der sie in einen ständigen Zustand der Angst versetzte, jeden Aspekt ihres Lebens kontrollierte, einschließlich persönlicher Beziehungen, und bis hin zu körperlicher Gewalt.

Am Montag begann der Prozess gegen Gjert, der 59-jährige Vater und Trainer erklärte sich für nicht schuldig - was ihn sechs Jahre Gefängnis kosten könnte.

Bei seiner Aussage vor Gericht am Dienstag sagte Jakob, er könne sich an keine einzige gute Erinnerung aus seiner Kindheit erinnern, sagte, sein Vater habe ihm einmal in den Bauch getreten, als er acht Jahre alt war, und versucht, ihn dazu zu bringen, den Kontakt zu seiner Freundin abzubrechen, die er schließlich 2023 heiratete - Gjert war nicht eingeladen-. "Er hatte viel Angst und Unsicherheit in sich, die sich in Wut und Aggression gegenüber den Menschen um ihn herum verwandelte", erklärte Jakob gegenüber AFP.

Am Mittwoch wird Jakobs Schwester Ingrid, 18, aussagen. Sie musste in einer Pflegefamilie leben, nachdem sie von ihrem Vater beleidigt und ins Gesicht geschlagen worden war.