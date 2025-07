Gerücht: Ubisoft hatte Pläne für eine Star Wars Outlaws Fortsetzung, entschied sich aber letztendlich dagegen

HQ

Trotz des enormen Hypes vor der Veröffentlichung und der atemberaubenden Grafik stolperte Star Wars Outlaws vor fast einem Jahr direkt aus dem Tor. Die Einschaltquoten waren nicht annähernd so hoch, wie Ubisoft gehofft hatte, es gab zahlreiche Beschwerden über Bugs, eine Jabba the Hut-Quest war hinter Mikrotransaktionen verschlossen und die Stealth-Elemente des Spiels wurden harsch kritisiert. Darüber hinaus hatten viele das Gefühl, dass das Spiel eine politisch wache Agenda hatte.

Trotz harter Arbeit des Entwicklers Massive Entertainment erholten sich Star Wars Outlaws nie und Ubisoft hat in seinen Quartalsberichten angegeben, dass sich das Spiel schlechter als erwartet verkauft hat.

Wir wissen nicht, ob das der Grund ist, aber der äußerst zuverlässige Journalist Tom Henderson hat nun im Insider Gaming Podcast verraten, dass Ubisoft Pläne für eine Fortsetzung hatte – die jedoch im Keim erstickt wurden:

"Sie haben auch kürzlich Star Wars Outlaws 2 abgesagt, weil das geplant und in Arbeit war. Soweit ich weiß, ging es nicht in Produktion, es war nicht in Stein gemeißelt."

Es scheint höchst unwahrscheinlich, dass die Arbeiten jemals wieder aufgenommen werden, und ob wir Kay Vess wiedersehen werden, ist zweifelhaft.