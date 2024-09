Ubisoft: Die Verkäufe von Star Wars Outlaws waren „schwächer als erwartet, trotz solider Bewertungen"

HQ

Die am meisten gehypte Veröffentlichung des letzten Monats war wahrscheinlich Star Wars Outlaws. Leider bekam es nicht ganz die Einschaltquoten, auf die viele gehofft hatten, und es gab unbestätigte Berichte, dass die Verkäufe nicht gerade herausragend waren.

Das hat nun Ubisoft-Chef Yves Guillemot in einem internen Brief an die Mitarbeiter des Unternehmens bestätigt, in dem er unter anderem schreibt (via Insider Gaming):

"Star Wars Outlaws Die ersten Verkäufe erwiesen sich als schwächer als erwartet, trotz solider Bewertungen von Spielern, die die originalgetreue Umsetzung der Essenz und des Reichtums der Original-Trilogie erkannten: 76 auf Metacritic, 3,85/5 auf dem PS Store, ~4/5 auf Xbox und 4,4/5 auf Epic. Während die Spieler den Sinn für Details und die Schönheit der Grafik, die Effektivität des Rufsystems und liebenswerte Charaktere wie Nix loben, stellten einige auch Verbesserungsmöglichkeiten fest."

Guillemot erklärt weiter, dass sie die Kritik gehört haben und dass "die Entwicklerteams bereits hart daran arbeiten, sich auf Speicherprobleme, Stealth-Mechaniken, häufigere Quest-Checkpoints und bessere NPC-KI zu konzentrieren. Die Entwicklungsteams arbeiten bereits hart daran und konzentrieren sich auf Speicherprobleme, Stealth-Mechaniken, häufigere Quest-Checkpoints und eine bessere NPC-KI".

Die Verbraucher werden immer weniger geduldig mit Spielen, die in einem unfertigen Zustand veröffentlicht werden, was auch in dem Brief angesprochen wird (und angeblich hinter der Entscheidung steckt, Assassin's Creed Shadows zu verschieben). Wir werden sehen, was das für zukünftige Ubisoft-Spiele, die Gesamtstrategie des Unternehmens, und auch für Massive bedeutet, das nun zwei wunderschöne, aber unterdurchschnittliche Lizenztitel in Folge geliefert hat, der erste war Avatar: Frontiers of Pandora, der vor neun Monaten Premiere feierte.

Sind Sie überrascht, dass Star Wars Outlaws kommerziell nicht besser abgeschnitten hat?