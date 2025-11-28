Gerücht: Sergio Ramos wird Mexiko verlassen und träumt immer noch von einer Rückkehr in die spanische Nationalmannschaft

HQ

Die Nationalmannschaftslegende von Real Madrid, Sevilla und Spanien, Sergio Ramos (39 Jahre alt), zog Anfang dieses Jahres nach Mexiko, nachdem er einige Monate ohne Job war. Er wechselte zu Monterrey und spielte sogar die Vereins-Weltmeisterschaft, wurde beim 1:1-Unentschieden gegen Inter Mailand zum MVP gewählt, doch sein mexikanisches Abenteuer wird nur ein Jahr andauern. Die Liga MX nimmt an den Play-offs von Apertura teil, in der ersten Saisonhälfte, und obwohl Monterrey gut positioniert ist (fünfter Platz in der regulären Saison, 2:0 im Hinspiel des Viertelfinales), hat Ramos beschlossen, nicht weiterzumachen.

Die Nachricht wurde in der spanischen Fernsehsendung El Chiringuito bekannt, in der bekannt wurde, dass Ramos vermutlich abtreten wird, wenn sein Vertrag Ende Dezember endet. Weitere Informationen dazu gibt es jedoch nicht, und As berichtet, dass er letzten Monat das Gegenteil sagte: Er beabsichtige, in Mexiko zu bleiben.

Was hat sich geändert? Laut As spielten zwei Dinge in seiner Entscheidung eine Rolle: sein Familienleben und sein Wunsch, an der nächsten Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ramos hält den Rekord für die meisten Einsätze für die spanische Nationalmannschaft, 180 Treffer zwischen 2005 und 2021, war jedoch untröstlich, als man ihm mitteilte, dass sie ihn nicht mehr für das Team berufen würden.

Ramos wurde seit 2021 nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft nominiert, möchte aber Luis de la Fuente überzeugen, ihn für die Weltmeisterschaft 2026 aufzunehmen – etwas, das nach dem Erfolg des Kaders, das die UEFA Euro 2024 gewann und 2025 Zweiter wurde, wirklich unwahrscheinlich erscheint...

Wo denkst du, wird Sergio Ramos als Nächstes spielen?