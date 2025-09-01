Sergio Ramos seltsames musikalisches Debüt ist voller Gehässigkeit gegenüber Real Madrid

HQ

Sergio Ramos, die spanische Verteidigerlegende bei Real Madrid, wo er zwischen 2005 und 2021 spielte und vier Champions-League-Titel gewann, hat alle überrascht, indem er am Sonntag einen Song mit dem Titel "Cibeles" veröffentlicht hat, den er selbst gesungen hat (mit einer großen Dosis Autotune).

Wie der Name schon sagt (der Platz am Kybele-Brunnen ist der Ort, an dem Real Madrid seinen Titel feiert), ist das Lied eine Hommage an seinen ehemaligen Verein, gemischt mit Bildern von seinen Höhepunkten. Der Text scheint jedoch eine große Portion Bosheit gegenüber dem weißen Club zu haben, mit Versen wie: "Es gibt Dinge, die ich dir nicht gesagt habe, die immer noch wehtun, ich wollte nie gehen, Du hast mich gebeten zu fliegen, ich würde für dich töten, du hast mich gebeten zu fliegen".

Abgesehen von der zweifelhaften musikalischen Qualität des Liedes haben die Fußballfans jetzt Spaß daran, in den Texten eine zweite Bedeutung zu finden, mit einigen nicht ganz so indirekten Schlägen gegen Real Madrid: "Ich hoffe, dass es dir gut geht, obwohl ich mich ohne dich schlecht fühle. Es ist gut, dass ich gegangen bin, denn du hast mich nicht gleich behandelt. Du hast mich geliebt und ich habe dich geliebt. Aber irgendjemand gibt immer mehr"

Es gibt recht dramatische Sätze ("Ich sterbe lieber im Stehen, als auf den Knien zu leben. Ich gebe mein Herz, auch wenn es beschädigt zurückgegeben wird"), eine offensichtliche Anspielung auf sein Tor in der 93. Minute im Champions-League-Finale 2014 ("Ein Spiel dauert 90, und ich habe dir 90 und drei mehr als erwartet gegeben") und scheinbar mehr Schläge gegen Real Madrids Präsident Florentino Pérez ("Du hast mir Flügel verliehen. Ich wusste nicht, dass sie nur dazu da waren, mich fernzuhalten" und "Du hast mich vergessen, Du hast mich beiseite gelassen, Ohne mich entscheiden zu können, Das ist es, was mich am meisten schmerzt").

Am Ende scheint Ramos Frieden mit seinem traumatischen Abgang zu finden ("Und ich schaue dich jetzt an, du bist immer noch genauso schön, das Leben lehrt dich, dass niemand unentbehrlich ist", und "Auch wenn alles so gelaufen wäre, würde ich gerne zurückkehren, Einmal und sogar 1.000 Mal, Du weißt es, Cibeles").

Als sein Vertrag bei Real Madrid 2021 auslief, wechselte er zu Paris Saint-Germain, kehrte in der Saison 2023/24 zu seinem Stammverein Sevilla zurück und wechselte dann nach Monterrey in Mexiko, wo er im Alter von 39 Jahren immer noch spielt. Allerdings ist es Jahre her, dass er nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft spielt, was ihm auch ein großes Temperament bereitete...