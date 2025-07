Gerücht: Cailee Spaeny schließt sich der Besetzung des Films Elden Ring an

HQ

Cailee Spaeny könnte für eine Rolle in Alex Garlands Film Elden Ring in Frage kommen. Der Alien: Romulus-Star hat schon einmal mit Garland zusammengearbeitet, nämlich in seinem Film Civil War aus dem Jahr 2024, und sie ist offenbar in Gesprächen, um wieder mit dem Regisseur zusammenzuarbeiten.

Das berichtet Brancheninsider Jeff Sneider, der berichtete, dass Spaeny in Gesprächen für eine Rolle in dem Film von Elden Ring ist. Es wurde nicht bekannt gegeben, wen Spaeny spielen würde, aber es gibt ein paar wichtige NPCs aus dem Spiel, die herausstechen könnten. Melina zum Beispiel ist wahrscheinlich eine Rolle, die Garland schnell besetzen möchte, wenn sie in dem Film mitspielen soll.

Andernfalls könnten Charaktere wie Roderika, Fia, Hyetta und mehr von Spaeny gespielt werden. Derzeit wissen wir nur sehr wenig über den Elden Ring -Film, da Alex Garland nicht viel darüber preisgegeben hat, außer dass er sagt, dass er das Spiel mehrmals gespielt hat. Es gab auch Gerüchte, dass Kit Connor - ein weiterer Civil War -Star - mit Garland zusammenarbeiten würde, um eine Schlüsselrolle zu spielen.