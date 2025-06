Elden Ring Filmregisseur Alex Garland verrät, dass er seinen siebten Spieldurchgang absolviert

Er sagte auch, dass Radahn nicht so schwer ist, also müssen wir wohl alle aufhören, über ihn zu jammern.

Der Schauspieler aus Warfare und Ready Player One könnte unser Hauptdarsteller Tarnished sein.

Bandai Namco meldet jährliches Gewinnwachstum von 995 %

am 12. Mai 2025 um 11:13 NEWS. Von Alex Hopley

Danke an Elden Ring: Shadow of the Erdtree und Dragon Ball: Sparking! Null, Bandai Namco hat Geld gescheffelt.