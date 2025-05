Kit Connor wird für die Hauptrolle im A24-Film Elden Ring ins Auge gefasst

HQ

Erst vor kurzem haben wir die offizielle Bestätigung erhalten, dass der Elden Ring Film bei A24 in Arbeit ist, mit Alex Garland als Regisseur. Jetzt scheint es, dass die Arbeit an dem Film einen neuen Gang einlegt, da Garland versucht, seinen Stern zu bekommen.

Einem Bericht von Deadline zufolge scheint der Schauspieler Kit Connor in Gesprächen für die Hauptrolle in dem Film zu sein. Mehrere Faktoren müssen noch in Bezug auf die Planung ausgearbeitet werden, aber sowohl der Schauspieler als auch der Regisseur sind daran interessiert, dies zu erreichen.

Connor spielte zuvor in Garlands Film Warfare mit, und der 21-jährige Schauspieler hat stetig einen starken Start in seine Karriere hingelegt. Wir sind uns nicht sicher, wen er in dem Elden Ring Film spielen würde, aber man könnte sich vorstellen, dass er in der Rolle des Hauptdarstellers von Tarned spielen würde, wenn der Film die Handlung des Spiels adaptieren soll.