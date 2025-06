Gen V: Premierendatum von Staffel 2 im ersten Teaser-Trailer enthüllt

HQ

Netflix hatte am Wochenende sein großes Tudum-Event, was bedeutete, dass wir unzählige Trailer von ihren kommenden großen Projekten wie Squid Game: Staffel 3, Mittwoch: Staffel 2 und Stranger Things: Staffel 5 zu sehen bekamen. Dies hat andere neue Trailer in den Schatten gestellt.

Dazu gehört auch der erste Teaser-Trailer für die zweite Staffel des The Boys-Spin-offs Gen V. Er gibt nicht nur einen Vorgeschmack auf die kommende Action mit Superkräften, sondern verrät auch, dass er am 17. September erneut auf Prime Video Premiere feiert.

Schauen Sie sich das Video unten an, und da es mit The Boys zu tun hat, können wir die Zimperlichen bereits warnen, sich stattdessen etwas anderes anzusehen.