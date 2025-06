Der Mittwoch ist wieder da - sehen Sie die ersten sechs Minuten der neuen Staffel

HQ

Netflix hat gerade einen sechsminütigen Vorgeschmack auf die zweite Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega in der Hauptrolle veröffentlicht. Anders als beim letzten Mal wird diese Staffel in zwei Teile aufgeteilt, ähnlich wie bei Stranger Things. Teil I erscheint am 6. August und Teil II folgt am 3. September.

Die Serie scheint sich jetzt noch mehr in das Territorium eines Detektivthrillers mit einer übernatürlichen Wendung zu bewegen, anstatt sich auf ein Highschool-Drama zu konzentrieren - und dieser kurze Clip ist ein leckerer kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Schauen Sie sich die ersten sechs Minuten unten an.

Freuen Sie sich schon auf die neue Saison von Wednesday?