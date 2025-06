Stranger Things wird später in diesem Jahr mit einem Premierenplan abgeschlossen, bei dem Sie sich die Haare ausreißen möchten

HQ

Im Rahmen des Netflix Tudum Festivals am Wochenende hat der Streaming-Dienst endlich seine Pläne für die letzte Staffel von Stranger Things bekannt gegeben. Das letzte Kapitel, das als das bisher größte gilt, wird Ende des Jahres zu Ende gehen, aber für diejenigen, die das Premierenformat der letzten Staffel nicht gerade zu schätzen wussten, sollten sie jetzt vielleicht wegschauen.

Aufbauend auf dem zweiteiligen Format, das in Staffel 4 verwendet wurde, geht Netflix einen Schritt weiter und veröffentlicht Staffel 5 in drei Teilen... Ja, Sie können die Serie ab dem 27. November 2025 sehen, aber Sie müssen dann einen Monat warten, um den zweiten Teil am 26. Dezember 2025 zu sehen, bevor Sie noch etwas länger auf das eigentliche Finale am 1. Januar 2026 warten.

Zusätzlich zu diesem Datum hat Netflix auch einen kurzen Trailer für die Serie veröffentlicht, den Sie unten zusammen mit der offiziellen - und sehr detaillierten - Zusammenfassung der Ereignisse sehen können.

"Der Herbst 1987. Hawkins ist von der Öffnung der Risse gezeichnet, und unsere Helden haben ein einziges Ziel: Vecna zu finden und zu töten. Aber er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und seine Pläne sind unbekannt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung die Stadt unter Militärquarantäne gestellt und die Jagd auf Eleven intensiviert hat, um sie wieder in ihr Versteck zu zwingen. Als der Jahrestag von Wills Verschwinden näher rückt, steigt auch eine schwere, vertraute Angst. Die letzte Schlacht steht bevor – und mit ihr eine Dunkelheit, die mächtiger und tödlicher ist als alles, was sie bisher erlebt haben. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen alle – die gesamte Gruppe – ein letztes Mal zusammenstehen."