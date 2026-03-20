Gattusos Kader für Italien: Sie müssen beide Spiele im März gewinnen, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren

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Während Spanien, England und Frankreich sich in diesem Monat auf meist unbedeutende Freundschaftsspiele vorbereiten (obwohl es wichtig ist, sich auf die Weltmeisterschaft im Sommer vorzubereiten), muss Italien sich auf diese Länderspielpause konzentrieren, da sie es sich nicht leisten können zu scheitern, wenn sie einen der letzten vier freien Plätze für UEFA-Teams bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wollen.

Italien ist im Pfad A der europäischen Qualifikation und spielt am 26. März um 20:45 Uhr MEZ, 19:45 GMT gegen Nordirland. Wenn sie gewinnen, spielen sie am 31. März zur gleichen Stunde gegen Wales oder Bosnien und Herzegowina.

Italiens Trainer Gennaro Gattuso gab am Freitag ihren Kader bekannt, der erstmals seit 2024 den Liverpooler Stürmer Federico Chiesa, den Mittelfeldspieler Sando Tonali von Newcastle und den Torwart Donnarumma von Manchester City umfasst, aber Vicario von Tottenham abnimmt.

Italienischer Kader für die WM-Qualifikation im März 2026:

Torhüter:



Elia Caprile – Cagliari



Marco Carnesecchi – Atalanta



Gianluigi Donnarumma – Manchester City



Alex Meret – Neapel



Verteidiger:



Alessandro Bastoni – Inter



Alessandro Buongiorno – Neapel



Riccardo Calafiori – Arsenal



Andrea Cambiaso – Juventus



Diego Coppola – Paris FC



Federico Dimarco – Inter



Federico Gatti – Juventus



Gianluca Mancini – Rom



Marco Palestra – Cagliari



Giorgio Scalvini – Atalanta



Leonardo Spinazzola – Neapel



Mittelfeldspieler:



Nicolò Barella – Inter



Bryan Cristante – Roma



Davide Frattesi – Inter



Manuel Locatelli – Juventus



Niccolò Pisilli – Roma



Sandro Tonali – Newcastle



Angreifer:



Federico Chiesa – Liverpool



Francesco Pio Esposito – Inter



Moise Kean – Fiorentina



Matteo Politano – Neapel



Giacomo Raspadori – Atalanta



Mateo Retegui – Al-Qadsiah



Gianluca Scamacca – Atalanta

