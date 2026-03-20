Gattusos Kader für Italien: Sie müssen beide Spiele im März gewinnen, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren
Italien muss sich seinen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 verdienen und spielt am 26. März gegen Nordirland.
Während Spanien, England und Frankreich sich in diesem Monat auf meist unbedeutende Freundschaftsspiele vorbereiten (obwohl es wichtig ist, sich auf die Weltmeisterschaft im Sommer vorzubereiten), muss Italien sich auf diese Länderspielpause konzentrieren, da sie es sich nicht leisten können zu scheitern, wenn sie einen der letzten vier freien Plätze für UEFA-Teams bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wollen.
Italien ist im Pfad A der europäischen Qualifikation und spielt am 26. März um 20:45 Uhr MEZ, 19:45 GMT gegen Nordirland. Wenn sie gewinnen, spielen sie am 31. März zur gleichen Stunde gegen Wales oder Bosnien und Herzegowina.
Italiens Trainer Gennaro Gattuso gab am Freitag ihren Kader bekannt, der erstmals seit 2024 den Liverpooler Stürmer Federico Chiesa, den Mittelfeldspieler Sando Tonali von Newcastle und den Torwart Donnarumma von Manchester City umfasst, aber Vicario von Tottenham abnimmt.
Italienischer Kader für die WM-Qualifikation im März 2026:
Torhüter:
- Elia Caprile – Cagliari
- Marco Carnesecchi – Atalanta
- Gianluigi Donnarumma – Manchester City
- Alex Meret – Neapel
Verteidiger:
- Alessandro Bastoni – Inter
- Alessandro Buongiorno – Neapel
- Riccardo Calafiori – Arsenal
- Andrea Cambiaso – Juventus
- Diego Coppola – Paris FC
- Federico Dimarco – Inter
- Federico Gatti – Juventus
- Gianluca Mancini – Rom
- Marco Palestra – Cagliari
- Giorgio Scalvini – Atalanta
- Leonardo Spinazzola – Neapel
Mittelfeldspieler:
- Nicolò Barella – Inter
- Bryan Cristante – Roma
- Davide Frattesi – Inter
- Manuel Locatelli – Juventus
- Niccolò Pisilli – Roma
- Sandro Tonali – Newcastle
Angreifer:
- Federico Chiesa – Liverpool
- Francesco Pio Esposito – Inter
- Moise Kean – Fiorentina
- Matteo Politano – Neapel
- Giacomo Raspadori – Atalanta
- Mateo Retegui – Al-Qadsiah
- Gianluca Scamacca – Atalanta