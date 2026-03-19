Weltmeisterschaftsqualifikationen und Play-off-Spiele: Alle Spiele, die zwischen dem 26. und 31. März zählen
Die Interkonföderations-Playoffs und die letzten europäischen Qualifikationsspiele entscheiden über die letzten sechs Länder bei der Weltmeisterschaft am 31. März.
Die letzte internationale Fußballpause vor der Weltmeisterschaft findet nächste Woche statt, mit den interkonföderierten Play-offs der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 (mit Teams wie Irak, Jamaika und Bolivien) und den europäischen Play-offs (mit Teams wie der Slowakei, Dänemark, Irland, Italien und Wales). Die qualifizierten Nationen werden in der Zwischenzeit Freundschaftsspiele bestreiten, Aufwärme für die Weltmeisterschaft im nächsten Juni.
Hier sind die Spiele, die in der Länderspielpause nächste Woche noch Gewicht haben. Alle finden am Donnerstag, den 26. März, und am Dienstag, den 31. März statt:
Interkonföderale Play-offs
Sechs Teams aus aller Welt außer Europa (eines für AFC, CAF, CONMEBOL und OFC sowie zwei für CONCACAF) kämpfen nächsten Sommer um zwei verfügbare Plätze bei der Weltmeisterschaft:
Halbfinale (26. März)
- Weg 1: Neukaledonien gegen Jamaika (15:00 Uhr MEZ, 2:00 Uhr GMT am 27. März), in Guadalajara, Mexiko
- Weg 2: Bolivien gegen Suriname (00:00 MEZ, 23:00 GMT), in Guadalupe, Mexiko
Finale (31. März)
- Weg 1: DR Kongo gegen Neukaledonien/Jamaika (22:00 CET, 21:00 GMT) in Guadalajara, Mexiko – Der Sieger kommt in Gruppe K (Portugal, Usbekistan, Kolumbien)
- Weg 2: Irak gegen Bolivien/Suriname (4:00 CET, 15:00 Uhr GMT am 1. April) in Guadalupe, Mexiko – Der Sieger zieht in Gruppe I (Frankreich, Senegal, Norwegen)
Europäische Qualifikanten
Es stehen außerdem vier Plätze für europäische Nationen und zwölf Länder auf vier Pfaden zur Verfügung:
Weg A
- Italien gegen Nordirland: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Wales gegen Bosnien und Herzegowina: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt Gruppe B (Kanada, Katar, Schweiz) an
Weg B
- Ukraine gegen Schweden: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Polen gegen Albanien: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt Gruppe F (Niederlande, Japan, Tunesien) an
Pfad C
- Türkei gegen Rumänien: 26. März, 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Slowakei gegen Kosovo: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt in Gruppe D (USA, Paraguay, Australien) ein
Weg D
- Dänemark gegen Nordmazedonien: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Tschechische Republik gegen Irland: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT
- Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt in Gruppe A ein (Mexiko, Südafrika, Südkorea)
Wer glaubst du, wird sich im März für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren?