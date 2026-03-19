Weltmeisterschaftsqualifikationen und Play-off-Spiele: Alle Spiele, die zwischen dem 26. und 31. März zählen

HQ

Die letzte internationale Fußballpause vor der Weltmeisterschaft findet nächste Woche statt, mit den interkonföderierten Play-offs der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 (mit Teams wie Irak, Jamaika und Bolivien) und den europäischen Play-offs (mit Teams wie der Slowakei, Dänemark, Irland, Italien und Wales). Die qualifizierten Nationen werden in der Zwischenzeit Freundschaftsspiele bestreiten, Aufwärme für die Weltmeisterschaft im nächsten Juni.

Hier sind die Spiele, die in der Länderspielpause nächste Woche noch Gewicht haben. Alle finden am Donnerstag, den 26. März, und am Dienstag, den 31. März statt:

Interkonföderale Play-offs

Sechs Teams aus aller Welt außer Europa (eines für AFC, CAF, CONMEBOL und OFC sowie zwei für CONCACAF) kämpfen nächsten Sommer um zwei verfügbare Plätze bei der Weltmeisterschaft:

Halbfinale (26. März)



Weg 1: Neukaledonien gegen Jamaika (15:00 Uhr MEZ, 2:00 Uhr GMT am 27. März), in Guadalajara, Mexiko



Weg 2: Bolivien gegen Suriname (00:00 MEZ, 23:00 GMT), in Guadalupe, Mexiko



Finale (31. März)



Weg 1: DR Kongo gegen Neukaledonien/Jamaika (22:00 CET, 21:00 GMT) in Guadalajara, Mexiko – Der Sieger kommt in Gruppe K (Portugal, Usbekistan, Kolumbien)



Weg 2: Irak gegen Bolivien/Suriname (4:00 CET, 15:00 Uhr GMT am 1. April) in Guadalupe, Mexiko – Der Sieger zieht in Gruppe I (Frankreich, Senegal, Norwegen)



Europäische Qualifikanten

Es stehen außerdem vier Plätze für europäische Nationen und zwölf Länder auf vier Pfaden zur Verfügung:

Weg A



Italien gegen Nordirland: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Wales gegen Bosnien und Herzegowina: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt Gruppe B (Kanada, Katar, Schweiz) an



Weg B



Ukraine gegen Schweden: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Polen gegen Albanien: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt Gruppe F (Niederlande, Japan, Tunesien) an



Pfad C



Türkei gegen Rumänien: 26. März, 18:00 MEZ, 17:00 GMT



Slowakei gegen Kosovo: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt in Gruppe D (USA, Paraguay, Australien) ein



Weg D



Dänemark gegen Nordmazedonien: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Tschechische Republik gegen Irland: 26. März, 20:45 MEZ, 19:45 GMT



Finale: 31. März, 20:45 CET, 19:45 GMT – Der Sieger tritt in Gruppe A ein (Mexiko, Südafrika, Südkorea)



Wer glaubst du, wird sich im März für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizieren?