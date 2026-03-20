Luis de la Fuente enthüllt 27 Spieler für bevorstehende Freundschaftsspiele: Joan García kommt zur spanischen Nationalmannschaft

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Spanien wird im März zwei Freundschaftsspiele bestreiten, während der letzten Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft (während andere um die letzten Plätze bei der Weltmeisterschaft spielen): gegen Serbien am 27. März anstelle des abgesagten Finalissima gegen Argentinien und gegen Ägypten am 31. März.

Die auffälligste Veränderung war die Verpflichtung des Barça-Torwarts Joan García, der sein Debüt für Spanien gab, und der Zweifel, wer der Stammtorwart sein wird, García oder Unai Simón vom Athletic Club. Die Liste zeigt außerdem die Rückkehr von Rodri Hernández nach seinen Verletzungen.

Die Liste enthält außerdem die Debüts der Stürmer Ander Barrenetxea (Real Sociedad) und Víctor Muñoz (Osasuna) sowie die Rückkehr von Lamine Yamal, der zuletzt nominiert wurde, aber später verletzungsbedingt ausgewechselt wurde.

Spaniens Kaderliste für Freundschaftsspiele vor der Weltmeisterschaft

Torhüter:



Unai Simón



David Raya



Remiro



Joan García



Verteidiger:



Porro



Cubarsí



Grimaldo



Llorente



Laporte



Huijsen



Cucurella



Mosquera



Mittelfeldspieler:



Rodrigo



Pedri



Fornals



Olmo



Zubimendi



Soler



Fermín



Stürmer:



Barrene



Baena



Víctor Muñoz



Lamine Yamal



Mikel Oyarzabal



Borja Iglesias



Yeremy Pino



Ferrán Torres



Was halten Sie von Luis de la Fuentes Auswahl für Spanien im März 2026, dem vorletzten vor der Weltmeisterschaft?