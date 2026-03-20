Luis de la Fuente enthüllt 27 Spieler für bevorstehende Freundschaftsspiele: Joan García kommt zur spanischen Nationalmannschaft
Der Barcelona-Torwart ist die große Überraschung auf Luis de la Fuentes vorletzter Liste vor der Weltmeisterschaft.
Spanien wird im März zwei Freundschaftsspiele bestreiten, während der letzten Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft (während andere um die letzten Plätze bei der Weltmeisterschaft spielen): gegen Serbien am 27. März anstelle des abgesagten Finalissima gegen Argentinien und gegen Ägypten am 31. März.
Die auffälligste Veränderung war die Verpflichtung des Barça-Torwarts Joan García, der sein Debüt für Spanien gab, und der Zweifel, wer der Stammtorwart sein wird, García oder Unai Simón vom Athletic Club. Die Liste zeigt außerdem die Rückkehr von Rodri Hernández nach seinen Verletzungen.
Die Liste enthält außerdem die Debüts der Stürmer Ander Barrenetxea (Real Sociedad) und Víctor Muñoz (Osasuna) sowie die Rückkehr von Lamine Yamal, der zuletzt nominiert wurde, aber später verletzungsbedingt ausgewechselt wurde.
Spaniens Kaderliste für Freundschaftsspiele vor der Weltmeisterschaft
Torhüter:
- Unai Simón
- David Raya
- Remiro
- Joan García
Verteidiger:
- Porro
- Cubarsí
- Grimaldo
- Llorente
- Laporte
- Huijsen
- Cucurella
- Mosquera
Mittelfeldspieler:
- Rodrigo
- Pedri
- Fornals
- Olmo
- Zubimendi
- Soler
- Fermín
Stürmer:
- Barrene
- Baena
- Víctor Muñoz
- Lamine Yamal
- Mikel Oyarzabal
- Borja Iglesias
- Yeremy Pino
- Ferrán Torres
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