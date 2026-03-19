Frankreichs Trainer Didier Deschamps gibt die Liste der kommenden Freundschaftsspiele bekannt
Die Spieler wurden von Didier Deschamps für die Freundschaftsspiele im März 2026 ausgewählt.
Frankreichs Trainer Didier Deschamps veröffentlichte am Donnerstag die letzte Kaderliste für Frankreich vor der Weltmeisterschaft, bevor Frankreich am 26. und 29. März in den USA gegen Brasilien und Kolumbien antreten wird.
Die Liste der 26 Spieler umfasst Stammspieler wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano oder Ibrahima Konaté. Eine der überraschendsten Neuzugänge ist Randal Kolo Muani aus Tottenham, der von Bradley Barcolas verletzungsbedingtem Fehlen profitiert, sowie der olympische Silder-Medaillengewinner Maghnes Akliouche.
Eine weitere bemerkenswerte Verpflichtung ist Lcuas Chevalier, PSG-Torwart, der die Rolle des Stammtorwarts an Matvei Safonov verlor, aber gegenüber Robin Risser von Lens und Jean Butez von Como ausgewählt wurde.
Hier ist die vollständige Liste der Picks von Didier Deschamps für die Freundschaftsspiele im März. Er wird den Kader für die Weltmeisterschaft am 13. Mai bekannt geben.
Frankreich-Kaderliste für Freundschaftsspiele März 2026
Torhüter
- Mike Maignan
- Brice Samba
- Lucas Chevalier
Verteidiger
- Ibrahima Konaté
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Malo Gusto
- Lucas Digne
- Lucas Hernandez
- Théo Hernandez
- Pierre Kalulu
Mittelfeldspieler
- Eduardo Camavinga
- N'Golo Kanté
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Aurélien Tchouaméni
- Warren Zaïre-Emery
Stürmer
- Maghnes Akliouche
- Rayan Cherki
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Hugo Ekitike
- Randal Kolo Muani
- Kylian Mbappé
- Michael Olise
- Marcus Thuram