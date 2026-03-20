Thomas Tuchel gibt die Kaderliste für England-Freundschaftsspiele bekannt, ohne Trent und mit Maguire

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Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat den Kader für die bevorstehenden Freundschaftsspiele ausgewählt, die letzte Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft, den letzten Kader vor dem endgültigen Spiel, das im Mai bekannt gegeben wird. Das Team bleibt in England und spielt am 27. und 31. März im Wembley-Stadion gegen Uruguay und Japan.

Und es gibt einige Überraschungen, wie das Fehlen von Trent Alexander-Arnold von Real Madrid, Alex Scott von Bournemouth und Ollie Watkins von Aston Villa. Auch Reece James und Trevo Chalobah von Chelsea fehlen verletzungsbedingt.

Zu den bemerkenswerten Überraschungen zählen Harry Maguire und Kobbie Mainoo von Manchester United, Dominic Calvert-Lewin von Leeds, der nach fünf Jahren zurückkehrt, Dominc Solanke, der erstmals seit Oktober 2024 zurückkehrt, und erstmals seit November 2018, Milan-Verteidiger Fikayo Tomori.

Tuchel erklärte, dass er "Spieler holen wollte, die wir noch nicht gesehen haben und die nicht so oft gespielt haben, um das Bild und den Wettbewerb um Flugtickets in die USA zu öffnen", und dass er die 35-Mann-Liste in zwei Lager aufteilen wird, sodass die Teams zwischen den beiden Spielen sehr unterschiedlich aussehen könnten.

England-Kader für Freundschaftsspiele vor der Weltmeisterschaft:

Torhüter:



Henderson



Pickford



Ramsdale



Steele



Trafford



Verteidiger:



Brennen



Guehi



Hall



Konsa



Livramento



Maguire



O'Reilly



Quansah



Spence



Steine



Tomori



Mittelfeldspieler:



Anderson



Bellingham



Garner



Henderson



Mainoo



Palmer



Reis



Rogers



Wharton



Stürmer:



Bowen



Calvert-Lewin



Eze



Foden



Gordon



Kane



Madueke



Rashford



Saka



Solanke



Was halten Sie von Thomas Tuchels England-Kader für März 2026, dem vorletzten Termin vor der Weltmeisterschaft?