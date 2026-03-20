Thomas Tuchel gibt die Kaderliste für England-Freundschaftsspiele bekannt, ohne Trent und mit Maguire
Thomas Tuchel wählte 35 Spieler auf, um den Wettbewerb vor dem bevorstehenden Kaderaufruf für die Weltmeisterschaft zu erhöhen.
Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat den Kader für die bevorstehenden Freundschaftsspiele ausgewählt, die letzte Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft, den letzten Kader vor dem endgültigen Spiel, das im Mai bekannt gegeben wird. Das Team bleibt in England und spielt am 27. und 31. März im Wembley-Stadion gegen Uruguay und Japan.
Und es gibt einige Überraschungen, wie das Fehlen von Trent Alexander-Arnold von Real Madrid, Alex Scott von Bournemouth und Ollie Watkins von Aston Villa. Auch Reece James und Trevo Chalobah von Chelsea fehlen verletzungsbedingt.
Zu den bemerkenswerten Überraschungen zählen Harry Maguire und Kobbie Mainoo von Manchester United, Dominic Calvert-Lewin von Leeds, der nach fünf Jahren zurückkehrt, Dominc Solanke, der erstmals seit Oktober 2024 zurückkehrt, und erstmals seit November 2018, Milan-Verteidiger Fikayo Tomori.
Tuchel erklärte, dass er "Spieler holen wollte, die wir noch nicht gesehen haben und die nicht so oft gespielt haben, um das Bild und den Wettbewerb um Flugtickets in die USA zu öffnen", und dass er die 35-Mann-Liste in zwei Lager aufteilen wird, sodass die Teams zwischen den beiden Spielen sehr unterschiedlich aussehen könnten.
England-Kader für Freundschaftsspiele vor der Weltmeisterschaft:
Torhüter:
- Henderson
- Pickford
- Ramsdale
- Steele
- Trafford
Verteidiger:
- Brennen
- Guehi
- Hall
- Konsa
- Livramento
- Maguire
- O'Reilly
- Quansah
- Spence
- Steine
- Tomori
Mittelfeldspieler:
- Anderson
- Bellingham
- Garner
- Henderson
- Mainoo
- Palmer
- Reis
- Rogers
- Wharton
Stürmer:
- Bowen
- Calvert-Lewin
- Eze
- Foden
- Gordon
- Kane
- Madueke
- Rashford
- Saka
- Solanke
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