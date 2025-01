Fußballvereine in Spanien beschweren sich über die "staatlichen Eingriffe" zugunsten des FC Barcelona

HQ

Atlético de Madrid ist eine der ersten Mannschaften, die sich gegen die Vorsichtsmaßnahme ausspricht, die der FC Barcelona vom Hohen Sportrat (CSD, eine Organisation, die der spanischen Regierung untersteht) erhalten hat, die den Entscheidungen der Liga und des spanischen Fußballverbands (RFEF ) widerspricht und zwei Spielern, Dani Olmo und Pau Víctor, erlaubt, zu spielen, obwohl sich der Verein nicht an die Finanzregeln der Liga hält.

Die Debatte dauert seit Wochen an und die Kontroverse ist riesig, denn jetzt glauben viele Vereine, dass der FC Barcelona eine Vorzugsbehandlung erhalten hat und, um es mit den Worten von Atlético de Madrid zu sagen, "das derzeitige System in Gefahr bringt, indem er die Spielregeln in Frage stellt".

Der Verein, der von Enrique Cerezo geleitet wird, schließt sich dem Tweet des Präsidenten von LaLiga an, der am Vortag veröffentlicht wurde, und lobt die wirtschaftliche Kontrolle der spanischen Liga, ein Regelwerk, das "den Fußball in einen solventen Sektor verwandelt hat, einen Prozess, der international bewundert wird", den Wettbewerb ausbalanciert und dabei mehrere historische Klubs vor dem Bankrott rettet.

In der Erklärung heißt es, dass der Verein, um die LaLiga-Regeln einzuhalten, "enorme Anstrengungen" unternommen hat, um das Kapital zu erhöhen, damit er auf einem sehr hohen Niveau konkurrieren kann. Aber "diese Intervention der Regierung schafft einen sehr gefährlichen Präzedenzfall, da sie die Tür öffnet, die Regeln zu brechen und die schwerwiegenden Fehler der Vergangenheit zu begehen. Ohne klare und gleiche Regeln für alle ist ein fairer Wettbewerb nicht möglich."

Las Palmas beklagt die "Willkür" des Prozesses

Atleti ist nicht der einzige Verein, der sich zu Wort gemeldet hat, aber nur wenige andere haben dies getan. Der Präsident des Athletic Club Bilbao beschwerte sich in einer Pressekonferenz vor dem Supercup-Spiel gegen Barcelona und erinnerte daran, dass "die Regeln für alle gleich sind".

Las Palmas, ein Team auf den Kanarischen Inseln, ist in seiner Erklärung noch härter und sagt, dass sie überrascht sind und "absolut nicht einverstanden" sind und dass der Prozess "ein Gefühl der Willkür hat, das mit den Prinzipien der Transparenz und Fairness unvereinbar ist".

"Es ist besonders bemerkenswert, dass diese Resolution mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit angenommen wurde, ohne dass LaLiga und RFEF, Schlüsselakteure im Management des spanischen Fußballs, Anhörung oder Beteiligung zur Verfügung gestellt wurden", und fordern Sie, dass die Auswirkungen dieser Maßnahmen sorgfältig überprüft werden und die Integrität des Wettbewerbs wiederhergestellt wird.

Es wird interessant sein zu sehen, ob es sich um Einzelfälle handelt oder ob sich der Rest der spanischen Fußballvereine den Protesten anschließt. Viele Fans sind überrascht über das "mitschuldige Schweigen" von Real Madrid, was darauf zurückzuführen ist, dass Real Madrids Präsident Florentino Pérez die Unterstützung von Barcelonas Präsident Joan Laporta für sein "Super League"-Projekt braucht.