Fünfzig Fußballspieler und Sportler fordern die UEFA in einem Brief auf, Israel von internationalen Wettbewerben auszuschließen

Die Proteste gegen Israel nehmen in der Welt des Fußballs weiter zu, und diese Woche haben wir von einem Brief erfahren, der von fünfzig Sportlern und Sportlern, darunter Fußballer, Boxer, Cricketspieler und Trainer, unterzeichnet wurde und in dem die UEFA aufgefordert wird, Israel von internationalen Wettbewerben auszuschließen.

"Wir fordern die UEFA auf, Israel sofort von allen Wettbewerben auszuschließen, bis es das Völkerrecht einhält und das Morden an Zivilisten und die Hungersnot beendet. Der Sport kann angesichts von Ungerechtigkeit nicht neutral bleiben", heißt es in dem Brief (via EFE).

"Zu schweigen bedeutet, zu akzeptieren, dass manche Menschen weniger wichtig sind als andere. Wir glauben an Gerechtigkeit für alle Nationen und für alle Menschen, an Gerechtigkeit ohne Doppelmoral."

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehört Anwar El Ghazi, ein niederländischer Fußballer, der in der katarischen Liga bei Al-Sailiya spielt und früher bei Aston Villa spielte, der 2023 von Mainz 05 entlassen wurde, weil er öffentlich seine Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht hatte. Weitere Spieler aus der Premier League sind Cheick Doucouré von Crystal Palace, Hakim Ziyech von Chelsea, Sam Morsy von Ipswich Town und Nigel Pearson, ehemaliger Trainer von Leicester City.

"Es ist eine Pflicht für alle Sportorganisationen, gegen Sportmannschaften vorzugehen, die ein Land vertreten, das nach Ansicht der UN-Kommission einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht", heißt es in dem Brief, in dem auch Suleiman Obeid gewürdigt wird, ein palästinensischer Fußballspieler, der als "palästinensischer Pelé" bekannt ist und in Gaza getötet wurde, als er humanitäre Hilfe suchte.