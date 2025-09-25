HQ

Die UEFA, der europäische Fußballverband, könnte einer der ersten großen internationalen Verbände sein, der Israel suspendiert. Laut Associated Press könnte eine Abstimmung bereits nächste Woche stattfinden und "es wird erwartet, dass eine Mehrheit des 20-köpfigen UEFA-Exekutivkomitees jede Abstimmung zugunsten der Suspendierung israelischer Mannschaften vom internationalen Spielbetrieb unterstützen wird", sagten zwei Quellen.

Im Wesentlichen würde dies sowohl die israelische Mannschaft von der Teilnahme an internationalen Wettbewerben wie der UEFA Euro als auch von israelischen Vereinen wie Maccabi Tel Aviv verbieten, die derzeit in der Europa League, dem zweithöchsten Wettbewerb der UEFA, spielen.

Es sollte zwei Jahre nach Beginn des Krieges in Palästina geschehen. Die Vereinten Nationen haben kürzlich anerkannt, dass Benjamin Netanjahus Feldzug, angeblich zur Selbstverteidigung nach den Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober 2023, einen Völkermord darstellt.

Eine ähnliche Maßnahme würde gegen russische Mannschaften und Vereine ergriffen werden. In diesem Fall fand die Maßnahme zur Suspendierung Russlands nur einen Tag nach dem Einmarsch in die Ukraine statt.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die Entscheidung der UEFA, Israel zu suspendieren, wenn es doch dazu kommt, auf den Weltverband FIFA ausdehnen wird, angesichts des Einflusses der Vereinigten Staaten, die bereits gesagt haben, dass sie die Suspendierung Israels von der von ihnen mitausgerichteten Weltmeisterschaft 2026 nicht zulassen werden, und der engen Beziehung zwischen Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino.