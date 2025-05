Fünf Personen zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil sie Vinícius Jr. beleidigt haben

HQ

Fünf Personen, die Vinícius Jr. im Jahr 2022 in einem Fußballspiel beleidigt haben, sind vom Provinzgericht Valladolid zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Fußballfans wegen Beleidigung von Spielern verurteilt werden, aber in Spanien ist es das erste Mal, dass rassistische Beleidigungen gesetzlich als Hassverbrechen eingestuft werden. Früher galt Rassistismus als erschwerender Faktor innerhalb einer breiteren Kategorie von Verbrechen gegen die moralische Integrität.

"Die Tatsache, dass sich dieses Urteil ausdrücklich auf Hassverbrechen bezieht, die mit rassistischen Beleidigungen verbunden sind, verstärkt die Botschaft, dass Intoleranz keinen Platz im Fußball hat", sagte LaLiga in einer Erklärung, und sein Präsident Javier Tebas bezeichnete es als "historisches Urteil" und einen Meilenstein im Kampf gegen Rassismus und Intoleranz.

Die Strafe beträgt 1 Jahr Gefängnis, aber sie werden nicht ins Gefängnis gehen, solange sie keine weitere Straftat begehen und in den nächsten drei Jahren kein Fußballstadion besuchen. Sie wurden dazu verurteilt, zwischen 1.080 und 1.620 Euro an Vinícius zu zahlen, aber der Spieler verzichtete auf die Entschädigung.

Anfang dieser Woche sagte Vinícius Jr. über einen weiteren Vorfall aus, bei dem die Ultras von Atlético de Madrid einen Dummy mit seinem Hemd an einer Brücke aufhängten. Der brasilianische Spieler wurde auch in anderen Stadien Opfer rassistischer Beleidigungen: Valencia CF bittet um eine Korrektur in der Netflix-Dokumentation Vini Jr., weil sie der Meinung sind, dass die Untertitel nicht mit den Worten übereinstimmen, die von Tausenden von Fans verwendet werden, die "Affe" oder "Dummkopf" rufen, je nachdem, wen man fragt...