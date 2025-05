Vinícius Jr. sagt im Prozess gegen die Ultras der Frente Atlético aus, die einen Schnuller an seinem Hemd aufgehängt haben

HQ

Am Montag, den 19. Mai, begann das Gerichtsverfahren gegen die vier Mitglieder von Frente Atlético, den Ultras von Atlético de Madrid, die beschuldigt werden, im Januar 2023 eine Puppe mit dem Trikot des Real Madrid-Spielers Vinícius Jr. an einer Brücke aufgehängt zu haben. Der Brasilianer hat in diesem Prozess ausgesagt und erklärt, dass es wegen seiner Hautfarbe und gegen seine Person geschah und seine Ehre angegriffen wurde.

Wir haben durch RTVE erfahren, dass das Provinzgericht von Madrid mit der Erklärung des Spielers begonnen hat, um seine Verpflichtungen bei der Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten nicht zu unterbrechen. Der Prozeß wird am 23. Juni fortgesetzt, obwohl § 23 für die Vorfragen den den 16. Juni angesetzt hat. Die Aussagen von Vinícius Jr. erfolgten per Videokonferenz aus der Ciudad Deportiva von Real Madrid in Valdebebas, in Anwesenheit der Angeklagten, die mit dunklen Brillen, Mützen und schwarzen Masken im Gerichtsgebäude eintrafen.

Der Fußballer sagte, als er sah, was in den sozialen Medien passierte, hatte er das Gefühl, dass er und seine Familie in Gefahr sein könnten. Er antwortete, dass er sich durch den schwarzen Ton des Schnullers mit seinem Hemd beleidigt und verunglimpft fühle, und wies auch darauf hin, dass er in der Riyadh Air Metropolitano andere Arten von Beleidigungen erlitten habe.

Der Staatsanwalt fordert vier Jahre Gefängnis für die Angeklagten, die ein Verbrechen gegen die Grundrechte und öffentlichen Freiheiten begangen haben, in ihrer Modalität gegen die Würde, und ein weiteres Verbrechen der Drohung. Die Staatsanwaltschaft fordert zudem 6.000 Euro Entschädigung für den moralischen Schaden, der dem Spieler zugefügt wurde.

Die Netflix-Dokumentation "Baila, Vini" wurde am 15. Mai veröffentlicht und war Gegenstand von Kontroversen, insbesondere mit Valencia CF, die glauben, dass ihre Fans in dem audiovisuellen Produkt diffamiert wurden.